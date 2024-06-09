Onkoloji Hastası Çocuklar GülümseSEN Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika
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Sağlık

Onkoloji Hastası Çocuklar GülümseSEN Şenliği'nde Buluştu

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde tedavi gören çocuk onkoloji hastaları ve aileleri, 15'inci GülümseSEN Şenliği'nde bir araya geldi. Etkinlikte kanserle mücadele eden çocuklara palyaçolar eşlik etti ve dans, resim, yüz boyama gibi aktiviteler yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 400 kişi katıldı. Şenlik, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Genel Müdürü Serdal Serin ve Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik sayesinde çocukların ve ailelerin moral bulduğu belirtildi.

09.06.2024 13:58
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Onkoloji hastası çocuklar GülümseSEN Şenliği'nde buluştu

İSTANBUL - Medical Park Göztepe Hastane Kompleks'inde tedavi gören çocuk onkoloji hastaları ve aileleri 15'inci GülümseSEN Şenliği'nin moral etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında kanserle mücadele eden çocuklara palyaçolar eşlik ederken dans, resim, yüz boyama gibi birçok aktivite yapıldı.

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi'nde tedavi gören çocuk onkoloji hastalarına ve ailelerine 15'inci GülümseSEN Şenliği kapsamında moral etkinliği düzenlendi. HappHealth sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte kanserle mücadele eden çocuklara palyaçolar eşlik ederken dans, resim, boyama gibi birçok aktivite yapıldı. Etkinliğe bu yıl yaklaşık 400 kişi katıldı. Etkinlik, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Genel Müdürü Serdal Serin ve Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz'ın katılımı ile gerçekleşti.

"Topluma sağlıklı bireyler kazandırmaya çalışıyoruz"

Etkinlik kapsamında lösemili çocuklar ve aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Genel Müdürü Serdal Serin, "Etkinlik kapsamında lösemili çocuklar ve aileleri ile birlikte olmayı planladık. Kansersiz Yaşam Derneği ve HappHealth markamız ile birlikte lösemili çocuklarımıza mutluluk yaşatmak için buradayız. Sağlıklı olmayan bir birey mutlu olamaz. Topluma sağlıklı bireyler kazandırmaya çalışıyoruz. Kısada olsa güzel bir zaman geçirdilerse ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ve ailelerin gülümsemelerine katkıda bulunan herkese minnettarız"

15'inci GülümseSEN Şenliği'ni düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, "14 yıldır 'kanserin en etkili tedavi yöntemi moral ve gülümsemektir' diyerek gerçekleştirdiğimiz GülümseSEN şenliklerinde, çocukların moral ve motivasyonlarını artırmayı, doğayla iç içe oldukları kaliteli etkinliklerle hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyi hissetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Kurumsal sponsorlarımız ve bireysel destekçilerimizin katkılarıyla gün boyunca sunulan çeşitli ikramlar, hastalıkları nedeniyle kutlayamadıkları doğum günleri için üflenen pastalar, gönüllü olarak katılan ünlülerimizle çektirilen fotoğraflar, bir etkinlikten diğerine koşuşturmaları, bugünü onlar için heyecanla beklenen bir gün haline getiriyor. Çocuklarımızın ve ailelerin gülümsemelerine katkıda bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu.

"Bu hastalık çok fazla moral istiyor"

Yaz şenliğinde çok eğlendiklerini belirten hasta annesi Özlem Serbest, "Bu hastalık çok fazla moral istiyor. Bu hastalığa yakalandık diye kendimizi bırakmamamız gerekiyor. Bu tarz etkinliklerin çok iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

"Hastalık sürecinin çok zor"

Hastalık sürecinin çok zor olduğunu ifade eden hasta annesi Adalet Yavuz ise "Aile bireylerinin çok dirençli olması gerekiyor. Çocuğun moralini üst seviyede tutması gerekiyor. Çok zor süreçten geçtik. Tedavilerimiz hala devam ediyor. Buraya geldik, biraz da olsa çocuğum moral bulsun istedim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Onkoloji Hastası Çocuklar GülümseSEN Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika

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