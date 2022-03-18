Op. Dr. Kaya: Artroskopik yöntemle yapılan omuz ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı - Son Dakika
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Op. Dr. Kaya: Artroskopik yöntemle yapılan omuz ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı

18.03.2022 11:20
Op. Dr. Kaya: Artroskopik yöntemle yapılan omuz ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı

Omuz artroskopisi hakkında açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Kaya, "Vücuttaki eklemlerin en esneği olan omuz, bu özelliği sebebiyle kolay zedelenebilecek bir yapıya sahiptir.

Omuz artroskopisi hakkında açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Kaya, "Vücuttaki eklemlerin en esneği olan omuz, bu özelliği sebebiyle kolay zedelenebilecek bir yapıya sahiptir. Omuzda gerçekleşen bu hasarların çözüm yollarından bir tanesi de artroskopi denilen bir cerrahi işlemdir. Artroskopi yönteminde çok küçük kesiler yapıldığı için, iyileşme dönemi açık ameliyata kıyasla çok daha kısa sürer ve çok daha az acılıdır" dedi.

Artrokopik yöntemin, açık ameliyatla görünemeyen en uzak noktaları dahi görmeye imkan sağladığını söyleyen Çakmak Erdem Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Kaya, "Artroskopik omuz ameliyatları, küçük kesikler yaparak omuz ekleminin içerisinin görülebilir hale gelmesi ve gereken müdahalelerin kapalı olarak yapılması işlemidir. Bu işlem için skopi adı verilen ince, uzun ve ışıklı bir kamera sistemi kullanılır. Ameliyat sırasında bu skopi aygıtı, eklemin içinden aldığı canlı video görüntülerini monitöre yansıtır. Bu görüntüler sayesinde, omzunuzdaki sorun tanımlanır ve tedavi edilebilir. Açık yöntemler ile eklemin derinlerine ulaşmak için sağlam dokularımızı kesmek zorunda kalırız.  Bu dokuların iyileşmesi uzun sürer ve iyileşirken yapışıklıklar gelişerek omuz ekleminde hareket kısıtlılığı yaratabilir. Ancak bu sorunlar artroskopik (kapalı) yöntemle yaşanmaz. Artroskopi yönteminde çok küçük kesiler yapıldığı için, iyileşme dönemi açık ameliyata kıyasla çok daha kısa sürer ve çok daha az acılıdır" diye konuştu.

ARTROSKOPİK YÖNTEMLE HANGİ SORUNLAR TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Op. Dr. Kaya, artroskopik yöntemin günümüzde en çok diz ekleminde olmak üzere omuz ve ayak bileği eklemlerine ve daha seyrek olarak da kalça, dirsek, el bileği eklemlerine uygulandığını belirtti ve bu yöntem sayesinde omuz sıkışma (impingement) sendromu, omuz kası (rotator manşet) yırtıkları, tekrarlayan omuz çıkıkları, donuk omuz, SLAP lezyonları, biceps tendon patolojileri, supraskapüler sinir sıkışması ve omuz kireçlenmesi rahatsızlıklarının tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

OMUZ ARTROSKOPİSİ SONRASI AĞRI OLUR MU?

Omuz artroskopisinin genellikle bir yan etkiye sebep olmadığını ileten Op. Dr. Kaya, "Her cerrahi işlemde olduğu gibi omuz artroskopisi sonrasında da çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Omuzda tutulma veya sertlik, omuzda uzun süreli ağrı, enfeksiyon, damarlarda ve sinirlerde hasar, damarlarda kanama ve kan pıhtılaşması bu komplikasyonların arasında yer alır. Operasyonun alanında uzman doktorlar tarafından yapılması ve hastanın operasyondan sonra doktorunun belirttiği talimatları takip etmesi, sonradan komplikasyon oluşma ihtimalini oldukça düşürecektir" açıklamasında bulundu.

İYİLEŞME DÖNEMİ NASILDIR?

Kaya, iyileşme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Omuz ameliyatı sonrası iyileşme süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle bir gece hastanede kalınması istenir.  Taburcu olduktan sonra ise birkaç hafta dinlenmek gerekir. Süreç boyunca şişliğin azalması için saat başı buz uygulaması yapılması önerilir. 15 gün boyunca dikişlere zarar gelmemesi için hastadan duş almaması istenir. Dikişler alındıktan sonraki süreçte vücudu yormayacak hafif egzersizler yapılması omzun işlevini tekrar kazanmasında faydalı olacaktır. Ek olarak, hasta doktorunun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanırsa iyileşme sürecini kolay atlatacaktır."


Op. Dr. Kaya: Artroskopik yöntemle yapılan omuz ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı
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Emre Kaya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Op. Dr. Kaya: Artroskopik yöntemle yapılan omuz ameliyatlarında iyileşme süreci daha hızlı - Son Dakika


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