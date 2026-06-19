Ordu'da 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Hazır - Son Dakika
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Ordu'da 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Hazır

Ordu\'da 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Hazır
19.06.2026 15:23
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Ordu'da tamamlanan 1200 yataklı şehir hastanesi açılışını bekliyor; sağlık sorunlarına çözüm sunacak.

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan ve fiziki inşaatı tamamlanan bin 200 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar sona yaklaştı. Vatandaşlar da hastanenin açılacağı günü umutla bekliyor.

Yapımına, 2021 yılının mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu'nun yanında, üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak.

Fiziki inşaatı tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen, morfoloji binası ile birlikte 330 bin metrekare alana sahip hastanenin fiziki inşaatı tamamlandı.

Mevcut hastanelerden yaklaşık 10 kat daha büyük

Ordu'daki mevcut kamu hastanelerinin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olan şehir hastanesinde depreme karşı bin 20 adet de sismik izolatör bulunuyor. Hastanenin açıldıktan sonra Ordu'nun sağlıkla ilgili tesis ihtiyacını yaklaşık 50 yıl boyunca karşılaması hedefleniyor.

Vatandaşlar dört gözle bekliyor

Öte yandan vatandaşlar da hastanenin temeli atıldığı günden bu yana açılacağı günü sabırla bekliyor. Vatandaşlardan Sebahat Ateş, "Ordumuza çok güzel bir hastane yapıldı, Allah yapandan yaptırandan razı olsun. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Hastaneler çok küçüktü ve yetmiyordu, inşallah herkes faydalanır. Burada yeterli olmayınca farklı illere gidiyorduk, artık onlar kalkacak inşallah" dedi.

"Çok büyük bir hastane"

Mahalle sakinlerinden Sevim Zengin, yapılan yatırımın çok büyük olduğunu belirtti. Farklı illere de hizmet verecek. Bizim bir hastamız olsa Samsun ve Trabzon'a gitmek zorunda kalıyorduk. İnşallah gerek kalmayacak. Çok büyük bir hastane, bir tarafından diğer tarafı görünmüyor" diye konuştu.

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Ordu'ya layık olan ve hastaların farklı illere gitmesine gerek kalmadan burada tedavi olabileceklerini söyleyen Mehmet Atasever, havalimanı, hastane gibi yatırımların şehre kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atasever, "İnşallah insanlar artık farklı illere gitmeyecekler. Hayırlısıyla açılır, vatandaş olarak emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Devletimiz hastaneler konusunda çok ilgili"

Katip Karahasan isimli vatandaş da hastanenin açılmasını heyecanla beklediklerini kaydetti. Karahasan, "Devletimizden Allah razı olsun, Çok büyük bir yatırım, bizleri çok memnun etti. Önceden il dışına gidiyorduk, inşallah artık ona kalmaz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ordu'da 1200 Yataklı Şehir Hastanesi Hazır - Son Dakika

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