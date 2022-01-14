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Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü - Son Dakika

Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü

14.01.2022 20:02

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Ahmet Karakoç (93), hatırlatma dozu olmak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Ahmet Karakoç (93), hatırlatma dozu olmak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sağlık görevlileri, kara rağmen evine giderek hem Karakoç'u ve eşini hem de komşularına koronavirüs hatırlatma aşılarını yaptı.

Türkiye'de koronavirüs aşılamasında ikinci sırada yer alan Ordu'da, salgına karşı sağlık görevlilerinin mücadelesi sürüyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karakoç, koronavirüs salgınına karşı hatırlatma dozunu olmak için Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Karakoç'un talebi doğrultusunda harekete geçen mobil aşı ekibi, karlı kaplı yollardan geçerek yaşadığı eve ulaştı. Burada Karakoç'un ve eşinin aşısını yapan sağlık görevlileri, komşularına da aşı yaptı. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ise, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ilgi gören video, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Aşı yapılan evde açıklamalarda bulunan Dr. Sevim Şentürk, "İlçemiz Yavşan Mahallesi'nde Covid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç'un evine kurumumuz mobil aşı ekimiz ile birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracımızla gittik. Daha önceki aşı dozları yine tarafımızca evinde uygulanmış olan Ahmet Bey'e eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın sağlıkla kalın" dedi.


Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü
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Koronavirüs, Mesudiye, Ordu, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 93 yaşındaki Karakoç'un aşısı için sağlıkçılar yollara düştü - Son Dakika
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