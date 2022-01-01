Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar Aras - Son Dakika

Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri Masal Duru ve Yaşar Aras

ORDU - Ordu'da yeni yılın ilk saatlerinde biri kız, birisi erkek bebek dünyaya geldi. Masal Duru ve Yaşar Aras isimleri verilen bebeklerin sağlık durumları ise iyi.

Ordu'da yeni yılın ilk bebeği, Eda Nur Aynur ver Ersin Aynur çiftinin Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. 3 buçuk kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ise Masal Duru ismi verildi.

Masal Duru'nun annesi Eda Nur Aynur, "Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Bu yılın bebeği oldu. İsmini Masal Duru koyacağız" derken, baba ise mutluluğunu dile getirdi.

10 dakika sonra Yaşar Aras bebek dünyaya geldi

Masal bebeğin doğumunda 10 dakika sonra ise yine aynı hastanede ikinci bir bebek dünyaya geldi. Murat ve Tuğçe Erol çiftinin ikinci evlatları olarak dünyaya sağlıklı bir şekilde gelen erkek bebeğe ise Yaşar Aras adı verildi.

Yaşar Aras bebeğin annesi Tuğçe Erol, "Çok güzel bir duygu, herkese Allah nasip etsin. İkinci oğlum oldu, inşallah hayırlı bir evlat olur. Çok güzel bir mutluluk, çok şükür sağ salim kucağımıza aldık. İsmi Yaşar Aras olacak" diye konuştu.

Bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileler ise duygu dolu anlar yaşadı.