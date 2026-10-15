Ortaca Güzelyurt'ta Şap ve Brucella aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Ortaca Güzelyurt'ta Şap ve Brucella aşılama çalışmaları devam ediyor

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Ortaca Güzelyurt\'ta Şap ve Brucella aşılama çalışmaları devam ediyor
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt'taki büyükbaş işletmelerinde 2026 Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası kapsamında aşılama yaptı. İşletmelerdeki tüm büyükbaşlara Şap, dişi sığırlara Brucella aşısı uygulanırken çalışmaların süreceği belirtildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar üzerinde Şap ve Brucella aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesinde Şap ve Brucella aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi tarafından 2026 yılı Sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında Güzelyurt Mahallemizdeki büyükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında işletmelerde bulunan tüm büyükbaş hayvanlara Şap aşısı, dişi sığırlara ise Brucella aşısı uygulandı.

Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla koruyucu aşılama çalışmalarının bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İHA
GüzelyurtEkonomiGüncelSağlıkOrtacaTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Ortaca Güzelyurt'ta Şap ve Brucella aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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