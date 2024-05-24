Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika
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Sağlık

Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplamak için doğaya giden bir vatandaş rahatsızlanınca, sağlık ekipleri bir saatlik yürüyüşle yardıma yetişti. Hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

24.05.2024 19:46
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Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde ot toplamak için giden bir vatandaşın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu bölgeye yaklaşık bir saat yürüyerek ancak ulaşabildi. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına sağlık ekipleri koştu - Son Dakika
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