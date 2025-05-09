Otizmli Bireyler İçin Müzik Eğitimi Destekleniyor - Son Dakika
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Sağlık

Otizmli Bireyler İçin Müzik Eğitimi Destekleniyor

Aile Bakan Yardımcısı, otizmli bireylerin müzikle gelişimini destekleyen projeleri tanıttı.

09.05.2025 18:03
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Otizm alanında ihtisaslaşmış yatılı ve gündüzlü bakım merkezlerimizde, müziğe ilgi duyan bireylerin sanatsal gelişimlerini destekliyor, ritmin ve melodinin iyileştirici gücünden faydalanmalarını destekliyoruz" dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin müzik eğitimi süreçlerini ele almak, etkili öğretim yöntemlerini paylaşmak ve uygulamaya dönük stratejiler geliştirmek amacıyla, 'Otizmli Bireylerin Müzik Eğitiminde Etkili Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Stratejileri Çalıştayı' düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özden, otizmli bireyler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Çalıştay öncesi, otizmli yüksek lisans öğrencisi Burak Berk Boyar konser verdi.

'POLİTİKALARI ÇOK YÖNLÜ OLARAK GELİŞTİRİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, müziğin otizmli çocukların gelişiminde çok yönlü katkılar sunduğunu söyledi. Madak, otizmin yaygınlık oranlarının son yıllarda hızla artması nedeniyle, otizmli bireylere yönelik politikaları bütüncül ve çok yönlü olarak geliştirdiklerini belirterek, "2'nci Ulusal Otizm Eylem Planı (2023-2030) kapsamında 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Uygulama Projesi'ni hayata geçirdik ve 18 ilde pilot olarak uygulamaya devam etmekteyiz. Bu projeyle tanı aldıktan itibaren otizmli bireylerimize ve ailelerine, ihtiyaçlarına yönelik sistematik destek mekanizmaları sunuyoruz. Her aileye bir danışman atayarak, sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ailelerin doğru kaynaklara en hızlı şekilde yönlendirilmesi, ailelerin psikososyal destek hizmetinden yararlandırılması ve otizmli bireylerin takiplerinin yapılması sağlanmaktadır" diye konuştu.

'TOPLUMUN GENELİNE İLHAM VERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM'

Otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve sanatla buluşmalarına destek sağladıklarını aktaran Madak, "Otizm alanında ihtisaslaşmış yatılı ve gündüzlü bakım merkezlerimizde, müziğe ilgi duyan bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için sanatsal gelişimlerini destekliyor, ritmin ve melodinin iyileştirici gücünden faydalanmalarını destekliyoruz. Müziğin bu güçlü etkisini, iyi uygulama örnekleriyle birleştiren bu programın, yalnızca otizmli gençlerimizin değil, aynı zamanda ailelerin, eğitmenlerin ve toplumun geneline ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Bugünkü etkinlikte otizmli gençlerimizin müzik yoluyla ortaya koydukları başarıları görmek ve bu alandaki iyi uygulamaları paylaşmak, hepimiz için çok kıymetli. Müziğin evrensel ve iyileştirici gücünden yararlanarak oluşturulan her örnek sadece bireylerimizin değil, ailelerin ve eğitimcilerimizin yaşamına olumlu katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Özden de otizm farkındalığının olmadığı dönemlerde zorluklar yaşandığını belirterek, "Bugün bir müzisyenin, otizmli bireyin, bizi manevi dünyalara, manevi iklimlere götürdüğünü, ondan çok şey öğrendiğimizi gördüğümüz bir evreye geldik. Engelsiz ve özel orkestramız var. Burada 15-20 öğrencimiz, piyanist, kanuncu, vokal solisti, bağlamacı, ritimci, davulcu. Pek çok çocuğumuzla 3 yıldır bir yolculuğa çıktık, bir serüvene çıktık. Onlarla çok fazla konser yaptık ve hala yapmaya devam ediyoruz. Aslında bu bizi de iyileştiriyor. Çünkü biz sanatçılar her şeyin en iyisini, en güzelini, estetik temsili en zirvede olarak arıyoruz. Fakat aslında bunu ararken bazı şeyleri de kaybediyoruz. Yani her şeyin en iyisini, en mükemmelini ararken aslında hayatın ayrıntılarda, mütevazılıkta, sadelikte olduğunu da bu çocuklarda öğrenmeye başladık" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Otizmli Bireyler İçin Müzik Eğitimi Destekleniyor - Son Dakika

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