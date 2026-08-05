Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı

Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı
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Trabzon'da belediye otobüsünde rahatsızlanan 76 yaşındaki Hasan Öner, şoför Sinan Erdoğan'ın hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Yolcuların da ilk müdahaleyi yaptığı anlar kameraya yansıdı; Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar ilçesine giderken belediye otobüsünde fenalaşan yaşlı yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilirken, yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüs şoförü Sinan Erdoğan, vakit kaybetmeden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolcuyu getirdi. O anlar otobüs içindeki kameralara yansıdı.

Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Sinan Erdoğan'ın hızlı ve soğukkanlı müdahalesi ile yolcuların duyarlı davranışı, olası daha ciddi bir durumun önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.

Kaynak: İHA

Sinan Erdoğan, Hasan Öner, Güvenlik, Trabzon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu müdahale anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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