Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi\'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı

Kartal'da hizmet veren Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde yaşlıların ve bakıma muhtaç vatandaşların her ihtiyacı titizlikle düşünülüyor. Sağlık temelli yönetim anlayışı ve profesyonel kadrosuyla dikkat çeken merkez, hem fiziksel hem de psikososyal destek alanında kapsamlı hizmet sunuyor.

Merkez hakkında bilgi veren Sorumlu Müdür Elif Hangişi Arslan, kurumun özel sektör işletme modeliyle faaliyet gösterdiğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde hizmet sunduğunu belirtti. Yönetim yapısının sağlık temelli bir anlayış üzerine kurulduğunu ifade eden Arslan, kurum müdürlüğü, sorumlu hemşirelik birimi, bakım personeli ve destek hizmetlerinin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Başvuru Süreci Titizlikle Yürütülüyor

Merkezde başvuru süreci ön görüşme ile başlıyor. Aileler kurumu ziyaret ederek hem fiziki şartları yerinde görme hem de detaylı bilgi alma imkânı buluyor. Ardından başvuru evrakları ve sağlık raporları inceleniyor.

Kabul sürecinde ise bireyin genel sağlık durumu, bakım ihtiyacı ve kuruma uyum süreci kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Uygunluk sağlanması halinde sözleşme süreci tamamlanıyor ve kişiye özel bakım planı hazırlanarak yerleştirme gerçekleştiriliyor.

Kapsamlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Merkezde bakım hizmetleri kapsamında kişisel hijyen desteği, günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olma, beslenme takibi ve bireye özel bakım planları uygulanıyor.

Sağlık hizmetleri çerçevesinde ise 24 saat hemşire gözetimi, ilaç takibi, kronik hastalık yönetimi, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, düzenli doktor kontrolleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

Psikososyal Destek ve Sosyal Etkinlikler

Merkezde yalnızca fiziksel sağlık değil, ruhsal ve sosyal iyilik hali de ön planda tutuluyor. Psikososyal destek kapsamında bireysel görüşmeler, moral ve motivasyon çalışmaları ile uyum süreci desteği sağlanıyor. Ayrıca el sanatları, müzik aktiviteleri, egzersiz programları, özel gün kutlamaları ve grup etkinlikleri düzenlenerek sakinlerin sosyal hayata aktif katılımı teşvik ediliyor.

Merkezin geniş ve özenle düzenlenmiş bahçesi ise sakinlere huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Nefis çam ağaçlarının kokusu eşliğinde temiz havada vakit geçiren sakinler, doğayla iç içe bir ortamda hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Bahçe alanı, yürüyüşler, açık hava sohbetleri ve çeşitli etkinlikler için aktif olarak kullanılıyor.

Sorumlu Müdür Elif Hangişi Arslan, merkezin temel amacının sakinlerin sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da desteklenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.