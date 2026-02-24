Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı

Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi\'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı
24.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'daki Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, sağlık temelli yönetim anlayışı ve profesyonel kadrosuyla kapsamlı bakım hizmeti sunuyor. Merkezde 24 saat hemşire gözetimi, kişiye özel bakım planları, kronik hastalık takibi ve psikososyal destek sağlanırken, sosyal etkinlikler ve bahçe alanı ile sakinlerin yaşam kalitesi artırılıyor.

Kartal'da hizmet veren Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde yaşlıların ve bakıma muhtaç vatandaşların her ihtiyacı titizlikle düşünülüyor. Sağlık temelli yönetim anlayışı ve profesyonel kadrosuyla dikkat çeken merkez, hem fiziksel hem de psikososyal destek alanında kapsamlı hizmet sunuyor.

Merkez hakkında bilgi veren Sorumlu Müdür Elif Hangişi Arslan, kurumun özel sektör işletme modeliyle faaliyet gösterdiğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde hizmet sunduğunu belirtti. Yönetim yapısının sağlık temelli bir anlayış üzerine kurulduğunu ifade eden Arslan, kurum müdürlüğü, sorumlu hemşirelik birimi, bakım personeli ve destek hizmetlerinin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Başvuru Süreci Titizlikle Yürütülüyor

Merkezde başvuru süreci ön görüşme ile başlıyor. Aileler kurumu ziyaret ederek hem fiziki şartları yerinde görme hem de detaylı bilgi alma imkânı buluyor. Ardından başvuru evrakları ve sağlık raporları inceleniyor.

Kabul sürecinde ise bireyin genel sağlık durumu, bakım ihtiyacı ve kuruma uyum süreci kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Uygunluk sağlanması halinde sözleşme süreci tamamlanıyor ve kişiye özel bakım planı hazırlanarak yerleştirme gerçekleştiriliyor.

Kapsamlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Merkezde bakım hizmetleri kapsamında kişisel hijyen desteği, günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olma, beslenme takibi ve bireye özel bakım planları uygulanıyor.

Sağlık hizmetleri çerçevesinde ise 24 saat hemşire gözetimi, ilaç takibi, kronik hastalık yönetimi, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, düzenli doktor kontrolleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

Psikososyal Destek ve Sosyal Etkinlikler

Merkezde yalnızca fiziksel sağlık değil, ruhsal ve sosyal iyilik hali de ön planda tutuluyor. Psikososyal destek kapsamında bireysel görüşmeler, moral ve motivasyon çalışmaları ile uyum süreci desteği sağlanıyor. Ayrıca el sanatları, müzik aktiviteleri, egzersiz programları, özel gün kutlamaları ve grup etkinlikleri düzenlenerek sakinlerin sosyal hayata aktif katılımı teşvik ediliyor.

Merkezin geniş ve özenle düzenlenmiş bahçesi ise sakinlere huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Nefis çam ağaçlarının kokusu eşliğinde temiz havada vakit geçiren sakinler, doğayla iç içe bir ortamda hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Bahçe alanı, yürüyüşler, açık hava sohbetleri ve çeşitli etkinlikler için aktif olarak kullanılıyor.

Sorumlu Müdür Elif Hangişi Arslan, merkezin temel amacının sakinlerin sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da desteklenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Bahçe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:11:07. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Erol Huzurevi ve Bakım Merkezi'nde Güvenli ve Şefkatli Bakım Anlayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.