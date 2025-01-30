Ozon Tedavisi Gribe Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ozon Tedavisi Gribe Destek Oluyor

Geniş Video İzle

Dr. Mehmet Kınacı, ozon tedavisinin üst solunum yolu enfeksiyonlarında antiviral etkileri olduğunu belirtti.

30.01.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ozon gribe de şifa oluyor

Dr. Mehmet Kınacı: "Ozon tedavisi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor"

"Ozonun hem direkt, hem de dolaylı antiviral etkileri var"

KAYSERİ - İdeal Cerrahi Tıp Merkezi Acil ve GETAT Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kınacı; ozon tedavisinin bilimsel çalışmalarla kanıtlanan antiviral etkisi olduğunu söyleyerek, "Ozon tedavisi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor" dedi.

Gribin bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve kronik hastalarda ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kınacı, "Belirgin bir şekilde bizim gördüğümüz enfeksiyon sıklığı da gribal enfeksiyon sıklığı da arttı. Gripte genel olarak halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, burun akıntısı, ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı gibi birçok belirtiler görüyoruz. Bunların hepsi bir arada olduğu gibi, bazıları olup bazıları da olmayabiliyor. Son dönemde özellikle şiddetli baş ağrısı, vücut ağrıları ve de geçmeyen dirençli öksürük şeklinde de sıklıkla görebiliyoruz ve ne yazık ki bu belirtiler birkaç hafta devam edebiliyor. Grip ne yazık ki kronik hastalığı olan bağışıklığı zayıf kişilerde zatürre, solunum yetmezliği gibi yoğun bakım ihtiyacı dahi gerektirebilecek ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor" dedi.

Dr. Kınacı, ozon tedavisinin antiviral etkisi olduğunu ve üst solunum yolu hastalıklarının tedavisine de destek sağladığını belirterek; "Ozonun bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış antiviral etkisi var. Hatta virüs deyince aklımıza ilk gelen virüs biliyorsunuz koronavirüs. Covid -19 hastalarında dahi etkileri gösterilmiş. Ozonun hem direkt hem de dolaylı antiviral etkileri var. Ozonun antiviral etkisi, doğrudan virüslerin inaktivasyonu şeklinde olduğu gibi, viral replikasyon inivisyonu, bağışıklık sisteminin uyarılması, antioksidan ve antienflamatuar etkiler gibi dolaylı etkileri yoluyla da ozon antiviral aktivitelere yol açıyor. Bunlardan dolayı da ozon tedavisi, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor. Gribal enfeksiyonlarda özellikle istirahat çok önemli. İyi bir dinlenme hastalığın tedavisi açısından önem kazandı. Tabi ki bunun haricinde iyi bir uyku ve uyku düzeni önemli. Özellikle gece 23.00 ile 02.00 arasında melatonin salgısını en iyi olacak şekilde uyku olması bağışıklık sistemini de güzel destekliyor. Ayrıca tabi gelişi güzel değil ama özellikle fitoterapi konusunda yetkin bir hekim tarafından destek alınarak kullanılacak olan antiviral özelliği olan zencefil, ekinezya, nane ve kekik gibi bitkisel desteklerde tabi ki bu dönemde destek olarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Kınacı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ozon Tedavisi Gribe Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ozon Tedavisi Gribe Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.