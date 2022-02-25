Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor - Son Dakika
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Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor

25.02.2022 09:40

Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor Bingöl Devlet Hastanesi'nde bulunan 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar, evde bakıma titiz bir şekilde hazırlanıyor.

Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor

BİNGÖL - Bingöl Devlet Hastanesi'nde bulunan 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar, evde bakıma titiz bir şekilde hazırlanıyor.

Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan ve faaliyete giren 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi'nde, tedaviye yanıt vermeyen veya yanıt vermekte zorlanan hastaların bakımları yapılıyor. Evde bakım öncesi hastaların çeşitli tedavileri burada yapılırken, yakınlarına da çeşitli bilgilendirme ve eğitimler veriliyor. Yatalak hastaların beslenme ve alt bakımlarını yapan hemşireler, yakınlarına doğru beslenme tekniklerini de anlatıyor.

Genel Yoğun Bakım Servisi Palyatif Bakım Ünitesi'nde hasta ve hasta yakınlarını evde bakıma hazırladıklarını belirten görevli hemşire Mahmut Kılıç, "Palyatif Bakım Ünitesi servisimiz 10 yataklı. Bizim öncelikli hizmet amacımız genel durumu kötü olan hastaların ve tedaviye yanıt alamadığımız veya yanıt almakta zorlandığımız hastaların yaşam standardını yükseltmek, yakınlarına da bu konuda profesyonel bir eğitim vermek bizim önceliğimiz. Evde bakım öncesi hasta yakınlarını bilinçlendirmek. Doğru bakım tekniği, doğru beslenme tekniği, yara bakımı yada evde oluşabilecek yatak yaralarını önlemek amacıyla burada hizmet veriyoruz. Bu birimde rutin olarak beslenme bozukluğu olan hastalarımızın beslenmelerini yapıyoruz, yakınlarına da eğitim veriyoruz. Beslenme öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Alt bakım eğitimini veriyoruz. Ağrıya yönelik çeşitli egzersizler de gösteriyoruz. Buradaki hastaların dolaşım bozukluğu olduğu için pozisyonel eğitimler veriyoruz, vücutlarında ödem oluşmaması için" şeklinde konuştu.

Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor
Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor
Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor

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Devlet Hastanesi, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Palyatif Bakım Ünitesi'ndeki hastalar evde bakıma hazırlanıyor - Son Dakika


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