Pankreas Kanseri İçin Farkındalık Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Pankreas Kanseri İçin Farkındalık Koşusu Düzenlendi

27.06.2026 10:17
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İstanbul'da düzenlenen koşu, pankreas kanserine dikkat çekmek amacıyla 1200 bilim insanını bir araya getirdi.

Pankreas hastalıkları alanının dünyanın en saygın bilimsel organizasyonlarından biri olan Avrupa Pankreas Kulübü (European Pancreatic Club-EPC) ile Uluslararası Pankreatoloji Derneği'nin (International Association of Pancreatology-IAP) ortak düzenlediği 58. EPC/IAP Ortak Toplantısı kapsamında, pankreas kanserine dikkat çekmek amacıyla İstanbul Caddebostan Sahili'nde farkındalık koşusu gerçekleştirildi.

1200'den fazla bilim insanı İstanbul'da buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde uluslararası bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerini aynı amaç etrafında buluşturdu. 1200'den fazla uzmanın katıldığı kongre, 24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. İlk kez İstanbul'da yapılan ortak EPC-IAP toplantısı, pankreas hastalıkları alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılmasının yanı sıra multidisipliner iş birliklerinin güçlendirilmesini ve hasta bakımının geliştirilmesini hedefliyor. Bilimsel toplantıların yanı sıra toplumda pankreas kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen koşuya, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda uzman katıldı. Bilimsel iş birliğinin yanı sıra toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarını da önemseyen EPC'nin gelenekselleşen etkinliği, İstanbul'da yoğun ilgi gördü.

"Pankreas kanserinde farkındalık hayat kurtarabilir"

Türkiye'den ilk kez EPC Başkanı seçilerek, kongreyi ve farkındalık etkinliğini İstanbul'a taşıyan, 58. EPC Başkanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, pankreas kanserinin erken evrede belirti vermemesi nedeniyle en ölümcül kanser türlerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek, hastalıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, bilimsel araştırmaların yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını, ancak bu mücadelenin yalnızca bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, toplum farkındalığının artırılmasının da aynı derecede önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Güralp; her yıl düzenlenen farkındalık koşusunun, yalnızca sembolik bir etkinlik değil; erken tanının, araştırmaların ve hasta farkındalığının önemine dikkat çeken güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kongrenin çok güzel bir etkinliği oldu. Pankreas kanserine karşı farkındalık oluşturmak için aslında bu koşuyu her sene organize ediyoruz, ancak bu sene farklı olarak dünyanın her bir yanından bilim insanlarının koşuya katılmış olması. Pankreas bugüne kadar hep, çok tedavisi olmayan, korkutucu bir hastalık olarak görülüyordu ancak artık bu bakış açısı değişiyor. Son bilimsel çalışmalar çok umut verici. Gerçekten pankreas kanserine karşı bir ilaç bulmuşuz gibi görünüyor. Bu yeni ilaç elbette pankreas kanserini ortadan kaldırmayacak ancak kanserin gücünü çok azaltacak. Yaşam süresini uzatacak. İleri evre hastalar dahil olmak üzere pek çok hastamıza çok daha iyi ve etkili bir şekilde yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz bundan sonra. Artık şunu söyleyebiliriz: büyük bir ihtimalle 10-20 yıl sonra pankreas kanserinden artık korkmayacağız"

"Çok ciddi olan bu kanserle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz"

İtalya, Padova Üniversitesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Giovanni Marchegiani bilimsel toplantıya ve bu koşuya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu koşu ve etkinlikle halka topluma bir mesaj vermek istiyoruz. Bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. Pankreas kanserine karşı koşuyoruz. Araştırmalara daha fazla fon sağlanmasını istiyoruz, bu hastalığın farkında olun, bilinçli olun, mücadele edin diye haykırmak istiyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Birlik olmak, 'erken fark etmek' önemli. Bu konuda daha fazla bilimsel araştırma yapılmalı, bu çalışmalar desteklenmeli, daha fazla fon sağlanmalı, özellikle bu konuda da farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Bu konuya önem verdiğimizi, buna karşı çalışmalar yaptığımızı herkese göstermek istiyoruz"

Koşuya katılan Almanya, Halle Üniversitesi'nden pankreas cerrahı Jörg Kleeff ise "Pankreas kanserine karşı hepimizin mücadele ettiğini insanların bilmesi bence çok önemli. yaptığımız bilimsel çalışmalarla, araştırmalarla, etkinliklerimizle bu hastalığa karşı savaş verdiğimizi göstermek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz, dünya çapında yapılan çalışmaları destekliyoruz. Bu konuya önem verdiğimizi, buna karşı çalışmalar yaptığımızı herkese göstermek istiyoruz. Pankreas kanseri aslında çok yaygın değil, dolayısıyla bu konuyla ilgili toplumda bilgi de az. Çok ciddi olan bu kanserle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kongreye dünya çapından katılım oldu. Pek çok ülkeden bilim insanları İstanbul'da bir araya geldi. Avustralya'dan Avrupa'ya, ABD'den Hindistan'a kadar pek çok ülkeden bilim insanı kongreye katılım sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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