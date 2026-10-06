Pedodonti Uzmanı Karaçor, süt dişlerinin erken kaybında yer tutucu konusunda uyardı - Son Dakika
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Pedodonti Uzmanı Karaçor, süt dişlerinin erken kaybında yer tutucu konusunda uyardı

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Pedodonti Uzmanı Karaçor, süt dişlerinin erken kaybında yer tutucu konusunda uyardı
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Pedodonti Uzmanı Dt. Gözde Karaçor, ilk süt dişinden itibaren diş fırçalanması ve şeker tüketiminin minimuma indirilmesi uyarısında bulundu. Karaçor, süt dişlerinin erken kaybında yer tutucu yapılmazsa kalıcı dişlerin düzgün sıralanmasının engellenebileceğini söyledi.

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Dt. Gözde Karaçor, "Süt dişlerinin önemini yeterince kavrayamadıklarını düşünüyorum. Süt dişlerinin erken kaybında mevcut yeri korumak için yer tutucu yapmazsak dişler boşluğa doğru kayabilmekte ve alttan gelecek kalıcı dişlerin de düzgün sıralanmasını engellemekte. İlk süt dişinden itibaren mutlaka diş fırçalamaya başlanmalı" dedi.

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken uzmanlar, doğru beslenme ve ağız hijyeni alışkanlıklarının erken dönemde oluşturulmasının ilerleyen süreçlere büyük katkı sunduğunu aktardı. Sık tüketilen şekerli ürünlerin, gazlı içeceklerin çürük riskini artıran faktörler arasında olduğunu söyleyen Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı Dt. Gözde Karaçor, önemli uyarılarda bulundu.

"Şeker tüketimini minimuma indirmek çok önemli"

Sağlıklı beslenmenin ağız ve diş sağlığına önemli etkisi olduğunu, çocukların diş fırçalama işlemini tamamen kendi yapabilir duruma gelene kadar ebeveynlerinin destekte bulunması gerektiğini söyleyen Dt. Gözde Karaçor, "Çocuklarda diş fırçalama rutini tamamen çocukların kendi sorumluluğuna bırakılmamalı. Sabah akşam, günde 2 kez, florlu diş macunlarıyla fırçalanmalı. Bir çocuğu 3 ayda bir görmek isterken başka bir çocuğu senede bir görmek yeterli olabiliyor. Çocuklarda sadece tüketilen şekerin miktarı değil kullanım sıklığı da çok önemli oluyor, şeker tüketimini minimuma indirmek çok önemli. Meyve sularını kutu kutu içmek yerine meyveyi ayrı yemek, içecek olarak suyu temel almak, asitli içeceklerden de uzak durmak çok önemli. Sürekli ketçap, mayonez, kızartma, patatesler, hamburgerler hem besleyicilik açısından yararlı değil çocuklar için hem de çürük risk oranını artırıyor" dedi.

"Süt dişlerinin önemini yeterince kavrayamadıklarını düşünüyorum"

Çocuklarda kimi zaman şikayet olmasa bile bazı diş problemlerinin olabileceğini belirten Dt. Karaçor, düzenli kontrolün önemine değindi. Sağlıklı bir ağız yapısının çocuğun rahat beslenmesi, konuşmasının yanı sıra rahat bir okul yaşamı geçirmesini sağladığını söyleyen Karaçor, "Süt dişlerinin önemini yeterince kavrayamadıklarını düşünüyorum. Ne zamanki o dişler ağrıya, enfeksiyona neden olabilmekte, okulundan, uykusundan geri kaldığında veliler ancak o aşamada çocukları getiriyor. Velilerin gözden kaçırabildiği, anlayamadığı, gizli çürükler de olabilmekte, röntgenle görebilmekteyiz. Çocuklar rutin olarak getirildiğinde minimal, koruyucu şekilde yapabileceğimiz tedaviler, ihmal edildiğinde ise kaplama, çekimler gibi durumlar gerekebilmekte. Tedavi süreleri uzuyor, ne kadar periyodik olarak gelirlerse çözümü de o kadar kolay olur" şeklinde konuştu.

"Kalıcı dişlerin düzgün sıralanmasını engellemekte"

Sözlerini sürdüren Dt. Karaçor, "Süt dişlerinin erken kaybında mevcut yeri korumak için uygun şekilde ölçü alıp yer tutucu yapmazsak bu sefer dişler boşluğa doğru kayabilmekte ve alttan gelecek kalıcı dişlerin de düzgün sıralanmasını engellemekte. Böyle bir durum olduğunda çocuğun ileriki yaşlarda kesinlikle ortodontik tedavi görmesi gerekecek, dişlerini düzgün şekilde kapatamayacak, dişleri sıralanamayacak. İlk süt dişinden itibaren mutlaka diş fırçalamaya başlanmalı, bu da tahmini olarak 6 aya denk geliyor. Ağza küçük küçük miktarda sürekli atıştırmalıklar koymak ağızdaki o çürüğe yönelik ortamı gün boyuna yaymak demek oluyor. Belli bir zamanda, sınırlı bir sürede tüketip sonrasında sonlandırmak çok önemli. Gofretimsi, jelibon gibi yapışkanlı, uzun süreli dişte kalan gıdalar çürüğe çok büyük zemin hazırlamakta. Çocukların okula düzgün şekilde gidebilmesi, geri kalmaması için bile bunlar elzem" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SağlıkSon Dakika

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