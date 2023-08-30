Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı - Son Dakika

Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı

Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı
Son Güncelleme: 30.08.2023 17:16

Penis büyütme ameliyatında hastanın ölüme sahte estetik cerrahı beş yıl hapis cezası aldı. Tıbbi niteliklere sahip olmayan Torben K, silikon yağı enjekte ederek hastanın ölümüne yol açtığı belirtildi.

Almanya'da erkek hastanın penis büyütme ameliyatı sırasında ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı.

46 yaşındaki Torben K, Almanya'nın Solingen kentinden, penis büyütme işlemi işlemi sırasında farkında olmadan hastanın penisine ve skrotumuna silikon yağı enjekte etti.

Adı açıklanmayan 32 yaşındaki hast, Temmuz 2019'da acılı operasyonun ardından yedi ay sonra sepsisten hayatını kaybetti.

Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı

Mahkeme, sahte doktorun tıbbi nitelikleri olmadığını ve penis büyütme hizmetlerini Solingen'deki evinde gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden adamın 29 yaşındaki kız kardeşinin doktor hakkında şüpheleri olmasına rağmen kardeşini ameliyat olmaması için ikna edemedi.

Ameliyat sonrası hasta ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Daha sonrakan zehirlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi şikayetler yaşayan adamhayatını kaybetti. Savcılar, ölümünden önce özel bir yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi altında kaldığını söyledi.

Ancak Torben K'ya yapılan sorgulamada, işlemlerde kullanılan silikon yağının türünü açıklamayı reddetti.

Yüksek Devlet Savcısı Wolf-Tilman Baumert, yerel medyaya "Ne yazık ki, silikon yağı kişinin kan dolaşımına girdi. Bu ciddi sağlık komplikasyonlarına ve nihayetinde ölümüne yol açtı." dedi.

Mahkemede Torben K, sadece hastanın istediği şeyi yaptığını iddia etti. Ancak Baumert, "Adamın tedavi istemesinin bizim açımızdan önemi yok. Sanık ahlaki açıdan son derece terbiyesizce hareket etti." dedi.

Pazartesi günü Wuppertal bölge mahkemesindeki hakimler, ağır yaralama nedeniyle ölüme yol açma suçundan Torben K'yı beş yıl hapse mahkum etti. Karar henüz yasal olarak bağlayıcı değil.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık

Almanya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın inşallah 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz
17:30 Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak
17:21 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı
17:12 TBMM Misafirhanesi'ndeki havuzda ölü bulunan eski bakan Kutbettin Arzu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
16:39 ''Federasyon başkanı beni zorla öptü'' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video
16:24 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Icardi'den alkışlanacak hareket
16:14 Abdullah Gül, 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı
16:07 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyu güvenli olduğunu göstermek için balık yedi
16:06 Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı
15:53 O ülke bu olayı konuşuyor: 23 yaşındaki model, ajans sahibi tarafından tecavüze uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 18:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement