Pet Şişelerle Satılan Sahte İçecek Tehlikesi - Son Dakika
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Sağlık

Pet Şişelerle Satılan Sahte İçecek Tehlikesi

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Prof. Dr. Cabaroğlu, pet şişelerdeki tereftalatın sahte içkiye geçmesi nedeniyle sağlığı tehdit etti.

09.01.2025 22:15
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Pet şişelerde satılan sahte içki tehlike saçıyor

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cabaroğlu:

"Tereftalat alkol gibi çözücülerle bulundurulduğunda petten üretilen içkiye geçiyor. Tereftalat uzun vadede insan sağlığı için çok zararlı bir madde"

ADANA - Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte alkollü içkilerin satışında ambalaj olarak kullanılan pet şişelerin polietilen tereftalat olduğunu ve alkol gibi çözücülerle bir araya geldiğinde üretilen içkiye geçerek insan sağlığı için çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en kapsamlı alkollü içki analiz laboratuvarı Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde bulunuyor. Türkiye'nin dört tarafından adli makamlar tarafından gönderilen numuneler laboratuvarda inceleniyor. Laboratuvar müdürü ve aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte alkollü içkilerin satışında ambalaj olarak kullanılan pet şişelerin çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

"Mevzuata uygun üretilmeleri gerekiyor"

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte alkollü içki üretiminin arttığına dikkat çekerek, "Başta Adana ve çevresi olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgelerinden sıkıntılı veya çözülemeyen bir takım ürünler buraya içeriğinin belirlenmesi amacıyla geliyor. Bizler bunların tahlillerini yaparak, raporlarını sunuyoruz. Sahte alkollü içki, aslına benzetilerek yapılan; şekil, bileşim ve nitelik bakımından benzer görünen içkilerdir. Bu sahte içkiler kullanılmış orijinal şişelere konularak, taklit ürünlere dönüştürülmektedir. Alkollü içkiler, gıda mevzuatı çerçevesinde değerlendirilen ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda mevzuatı kapsamında olan ürünlerdir ve bu ürünlerin her birinin bir mevzuatı var. Bu mevzuata uygun üretilmeleri gerekiyor" dedi.

"Tereftalat insan sağlığı için çok zararlı bir madde"

Son yıllarda özellikle alkollü içkilerdeki özel tüketim vergilerinin artmasından kaynaklı olarak merdiven altı üreticilerin bu sektöre girmesi ve fahiş karlar elde etmek istemesiyle kaçak sektörünün büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Cabaroğlu, "Kaçak içki üretiminde asıl problem kullanılan ham maddelerden kaynaklı birtakım problemler olmakta. Sahte içkilerin satıldığı ambalajlar son derece önemli. Çukurova bölgesinde bizim gözlemlerimize, gelen numuneler veya piyasadaki bazı ürünlere baktığımızda bunların pet şişeler içerisinde satıldığını görüyoruz. Ambalaj olarak su için kullandığımız pet şişelerin bu sahte içkiler için de kullanıldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Nerede buradaki tehlike? PET dediğimiz şeyin açılımı polietilen tereftalat. Bu tereftalatı alkol gibi çözücülerle içinde bulundurduğunuzda petten gıdaya veya üretilen içkiye bir geçiş meydana geliyor. Bu tereftalat da uzun vadede insan sağlığı için çok zararlı bir madde. Asitli bir gıdaysa, alkol içeriyorsa bunların kesinlikle pet şişelere konulmaması gerekir. Bunların ikinci bir kez kullanımı son derece uzun vadede sağlık sorunlarını getiren problemler oluşturabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Pet Şişelerle Satılan Sahte İçecek Tehlikesi - Son Dakika

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