Prof. Dr. Koca, bel fıtığı sanılan ağrıda derin gluteal sendrom uyarısında bulundu - Son Dakika
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Prof. Dr. Koca, bel fıtığı sanılan ağrıda derin gluteal sendrom uyarısında bulundu

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Prof. Dr. Koca, bel fıtığı sanılan ağrıda derin gluteal sendrom uyarısında bulundu
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Prof. Dr. İrfan Koca, kalçadan bacağa yayılan ağrının her zaman bel fıtığından kaynaklanmayabileceğini söyledi. Oturmakla artan ve tedaviye rağmen geçmeyen ağrılarda derin gluteal sendromun gözden kaçabileceğini belirten Koca, doğru tanının önemini vurguladı.

Kalçadan bacağa yayılan ağrı, uyuşma ve yanma şikayetlerinin her zaman bel fıtığından kaynaklanmayabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, özellikle oturmakla artan ve tedaviye rağmen geçmeyen ağrılarda "derin gluteal sendrom"un gözden kaçabildiğini söyledi.

Bel MR'ında fıtık görülmesinin, ağrının mutlaka fıtıktan kaynaklandığı anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Koca, "Bir kişinin belinde fıtık bulunabilir ancak kalçadan bacağa yayılan ağrının asıl kaynağı kalçanın derin bölgesinde siyatik sinirin sıkışması veya irritasyonu olabilir. Bu nedenle fizik tedavi, enjeksiyon, ameliyat veya başka bir tedaviye başlanmadan önce ağrının gerçek kaynağı ortaya konulmalı, hangi bölgenin ve hangi anatomik yapıların tedavi edileceği doğru belirlenmelidir. Aksi halde doğru yöntem bile yanlış bölgeye uygulandığında beklenen sonuç alınamayabilir" dedi.

Derin gluteal sendromun yalnızca piriformis kasıyla ilişkili olmadığını vurgulayan Koca, "Piriformis sendromu bu tablonun yalnızca bir parçasıdır. Siyatik sinir; piriformis dışında obturator internus ve gemelli kasları, fibröz bantlar veya hamstring başlangıç bölgesi gibi farklı anatomik yapılarla ilişkili olarak da sıkışabilir. İschiofemoral sıkışma gibi kalçanın derin bölgesini ilgilendiren diğer sorunlar da benzer yakınmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle kalçanın derininde hissedilen, uzun süre oturmak veya araç kullanmakla artan ve bacağın arkasına doğru yayılan ağrının önemli bir ipucu olabileceğini belirten Koca, tanıda ayrıntılı muayenenin önem taşıdığını, gerekli durumlarda MR, ultrasonografi ve elektrofizyolojik incelemelerden yararlanılabileceğini söyledi.

Tedavide bütüncül yaklaşımın önemine değinen Prof. Dr. Koca, bel, pelvis, kalça çevresi kasları, fasya ve siyatik sinirin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hastanın durumuna göre egzersiz ve fizik tedavi uygulamaları, manuel ve miyofasyal tedaviler, osteopatik yaklaşımlar ve yüksek yoğunluklu robotik lazer gibi yöntemlerden yararlanılabileceğini belirten Koca, uygun hastalarda ultrason rehberliğinde hidrodiseksiyon, proloterapi ve nöral terapi gibi uygulamaların da kişiye özgü tedavi planına dahil edilebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Koca, "MR'ı değil, hastayı tedavi etmek gerekir. Kalçadan bacağa vuran her ağrıyı bel fıtığına bağlamak, tedavinin yanlış bölgeye yönelmesine neden olabilir. Hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin, önce ağrının kaynağını ve tedavi edilecek bölgeyi doğru belirlemek gerekir. Doğru tedavinin ilk şartı doğru tanıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Bel FıtığıBel FıtığıSağlıkSon Dakika

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