Prof. Dr. Okay Abacı'dan hayati uyarı: Gece uyuyamıyorsanız, kalbiniz yardım istiyor olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Okay Abacı'dan hayati uyarı: Gece uyuyamıyorsanız, kalbiniz yardım istiyor olabilir

Prof. Dr. Okay Abacı\'dan hayati uyarı: Gece uyuyamıyorsanız, kalbiniz yardım istiyor olabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Abacı, uykusuzluğun kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve yüksek kolesterol gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceğini belirtti. Kronik uykusuzluk yaşayan bireylerde kalp-damar hastalıklarına rastlanma oranı belirgin şekilde daha yüksek.

21.03.2025 16:18
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Günümüzde birçok kişi, gece uyuyamama, sık uyanma, sabah yorgun kalkma gibi sorunlar yaşıyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum sadece günlük yaşam kalitesini değil, kalp sağlığını da yakından ilgilendiriyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okay Abacı, uykusuzluğun kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve yüksek kolesterol gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceğine dikkat çekti. "İyi uyuyamıyorsanız, kalbiniz sessizce yardım istiyor olabilir" diyen Prof. Dr. Abacı, basit görünen uyku problemlerinin, ciddi kalp rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini vurguladı.

"KALP HASTALIKLARI GECELERİ BELİRTİ VEREBİLİR"

Prof. Dr. Abacı'ya göre, kronik uykusuzluk yaşayan bireylerde kalp- damar hastalıklarına rastlanma oranı belirgin şekilde daha yüksek. Kalp yetmezliği hastalarının çoğu, tanı almadan önce yıllar süren ancak fark edilmeyen uyku problemleri yaşadıklarını belirtiyor. Gece nefes darlığıyla uyanmak, düz yatamayıp yastık sayısını artırma ihtiyacı hissetmek, sabah bitkin uyanmak, uykuda çarpıntı ya da terleme gibi şikayetler; yalnızca kötü bir uyku değil, kalbin alarm verdiğini gösteren önemli belirtiler olabilir.

Prof. Dr. Okay Abacı'dan hayati uyarı: Gece uyuyamıyorsanız, kalbiniz yardım istiyor olabilir

BİLİM NE DİYOR? RİSK NASILDIĞINDAN BÜYÜK

Bilimsel araştırmalara göre, gecede 6 saatten az uyuyan bireylerde kalp krizi riski yüzde 30'a kadar artıyor. Uyku apnesi görülen kişilerde ani kalp durması olasılığı daha yüksekken, uykusuzluk iltihap seviyesini ve damar sertliğini artırarak kalp-damar sistemine doğrudan zarar veriyor. Öte yandan, kötü uyku kalitesi LDL (kötü kolesterol) düzeyini yükseltirken, HDL (iyi kolesterol) seviyesini düşürebiliyor.

SAĞLIKLI UYKU, GÜÇLÜ KALP: KALP DOSTU ALIŞKANLIKLAR ŞART

Prof. Dr. Abacı, kalp sağlığını korumak isteyen bireylerin uyku düzenine en az beslenme ve egzersiz kadar önem vermesi gerektiğini belirtti. Uyku sağlığını desteklemenin ilk adımı, düzenli bir uyku-uyanıklık döngüsüne sahip olmak. Haftanın her günü, hafta sonu dahil, aynı saatlerde yatıp kalkmak; vücudun biyolojik saatini dengeliyor.

Akşam saatlerinde kahve, alkol ve ağır yemeklerden uzak durmak; sindirim sisteminin sakinleşmesini sağlayarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıca, yatak odasının serin, sessiz ve karanlık olması, elektronik cihazların yatmadan en az bir saat önce bırakılması, kaliteli uyku için oldukça önemli. Uyuyamayan bireylerin yatakta dönmek yerine kalkıp loş ışıkta kitap okumaları ya da hafif bir müzik eşliğinde gevşeme aktiviteleri yapmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Abacı, gün içinde yapılan uzun şekerlemelerin gece uykusunu olumsuz etkileyebileceğini de hatırlattı. Kısa ve günün erken saatlerinde yapılan dinlenmelerin ise faydalı olabileceğini söyledi.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin Bazı uyku bozukluklarının yalnızca bir rahatsızlık değil, kalp hastalıklarının erken teşhisi için kritik bir gösterge olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Abacı, şu belirtilere dikkat çekti: Uykuya dalmakta zorlanmak, gece boyunca sık sık uyanmak, sabahları baş ağrısı ve çarpıntı ile uyanmak, uyurken horlama ya da nefesin kesilmesi ve gün içinde dikkat dağınıklığıyla birlikte uyuklama hali, sık karşılaşılan şikayetler arasında yer alıyor. Bu belirtileri yaşayan bireylerin mutlaka bir kardiyoloji ve uyku bozuklukları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacı, "Bu sorunları yalnızca basit bir uyku problemi olarak görmemek gerekir. Geceleri yaşanan bu sinyaller, kalbinizin sizi uyardığı anlamına gelebilir" dedi.

KALBİNİZ UYKUDA KORUNUR

Uykunun sadece bir dinlenme değil, kalbin kendini onardığı bir süreç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okay Abacı, son olarak şu uyarıda bulundu: Kalp sağlığı yalnızca gündüz değil, gece de şekillenir. Uyku sırasında damarlar gevşer, tansiyon düşer, kalp kendini yeniler. Uykusuzluk bu doğal süreci kesintiye uğratır. Kalbinizi korumak istiyorsanız, iyi bir uyku alışkanlığı geliştirin. Kalbiniz sadece damarlarınızda değil geceleri yatağınızda da korunur.

Kalp Yetmezliği, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Okay Abacı'dan hayati uyarı: Gece uyuyamıyorsanız, kalbiniz yardım istiyor olabilir - Son Dakika

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