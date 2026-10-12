Prof. Dr. Ömer Özkan yüz naklinin Türkiye\'yi sağlık turizmi cenneti yaptığını söyledi

Samsun'da konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli gibi ameliyatların dünya çapında ses getirdiğini ve Türkiye'nin sağlık turizmine çok büyük katkı sağladığını belirterek, "Yüz nakli ameliyatı Türkiye'yi sağlık turizmi cenneti yaptı" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilaç ve molekül geliştirme alanında kendi üretim kapasitesini artırması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin klinik uygulamalarda önemli bir konumda bulunduğunu ancak ilaç geliştirme süreçlerinde aynı noktada olmadığını ifade eden Özkan, "Ülkemizde tabii fason ilaç üretimi, moleküllerin yeni yeni bulunma aşamaları görülüyor ama biz kendi başımıza şu anda molekül üreten bir ülke değiliz. İlaç tarif eden bir ülke değiliz. Bunların maalesef ben buna mutfak diyorum. Yani arka taraf. Bu klinikte dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz ama biz bunun mutfağını yapan bir ülke değiliz" diye konuştu.

Kanser araştırmalarında kullanılan immünoterapiler için de yüksek miktarlarda ödeme yapıldığını belirten Özkan, bu tedavilerin bir bölümünün Türkiye'de üretilebileceğine inandığına dikkat çekti.

"İlaçları ve molekülleri bu ülkede üretmeliyiz"

Kanserin günümüzde önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini belirten Özkan, erken tanının yanı sıra cerrahi teknolojilerin ve ilaç geliştirme çalışmalarının da önem taşıdığını vurguladı. Özkan, "Eskiden çağımızın belası veremdi. Onu çok şükür ki atlattık. Ama şu andaki en büyük belamızın kalple beraber kanser olduğunu gayet iyi biliyoruz artık. Kanserde erken dönemde yakalandığınızda tedavi edilmeyecek kanser hemen hemen yok. O nedenle bizim erken tanıda hem cerrahi teknolojilerimiz hem de bu mutfak dediğimiz kısımdan o ürünleri, o ilaçları, molekülleri bu ülkede üretirsek gelecekte kendi insanımıza bağımsız bir şekilde hizmet etme imkanımız olur" ifadelerini kullandı.

"Sağlık alanındaki başarılar ülkenin imajını güçlendiriyor"

Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarının uluslararası alanda ülkenin tanınırlığına katkı sağladığını belirten Özkan, yüz nakli gibi ses getiren ameliyatların sağlık turizmine de olumlu yansıdığını kaydetti. Savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkenin uluslararası imajına katkı sunduğunu dile getiren Özkan, sağlık alanındaki başarıların da benzer bir etki oluşturduğunu ifade etti. Özkan, "Bu ülkenin imajı açısından, nasıl biz savunma sanayisinde dışarıda bir İHA'mızın kullanıldığını, bir füzemizi artık yapabiliyor olmamızı düşünüyoruz. Bunlar bir imaj. Bu ülkenin hakikaten dışarıya gücünü gösteriyor. Bu insanların size saygı duymasını sağlıyor. Gittiğiniz yerde hakikaten imajınızın çok daha iyi olmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Yüz nakli gibi ameliyatların dünya çapında ses getirdiğini ve Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sağladığını belirten Özkan şunları söyledi: "Bu tür ameliyatlardan sonra bir bakıyorsunuz, bu ülke sağlık turizmi cenneti olmuş. Siz nakil yaptınız ama katarakt için hasta geliyor, diş için hasta geliyor, saç ekimi için hasta geliyor. Burada yaptığınız her ses getirici, imaj düzeltici hareket bu ülkenin hakikaten imajını bir daha düzeltiyor."