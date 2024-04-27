Mutluluk Araştırmaları: Mutluluk Öğrenilebilir Bir Şeydir

Sağlık

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"MUTLULUĞUN YÜZDE 50'Sİ GENETİK FAKTÖRLERE BAĞLI"

Araştırmalarda mutlulukla ilgili nasıl sonuçlara ulaşıyorsunuz? sorusuna cevap veren Prof. Dr. Tayfun Doğan, "Mutluluğun öğrenilebilir bir şey olduğu sonucuna varıyoruz. Mutluluğun önünde bazı engeller var. Hedonik adaptasyon bunlardan bir tanesidir. Başlangıçta bize mutluluk ve keyif veren her şey belli bir süre sonra bu etkisini yitirebiliyor. Mutluluğun yaklaşık yüzde 50'si genetik faktörlerden oluşuyor. Bazı insanlar doğuştan mutluluğa daha eğilimli doğabiliyorlar. Bunu aslında sabit mutluluk düzeyi diye ifade ediyoruz pozitif psikoloji araştırmalarında. Yani şöyle düşünün doğuştan 0 ile 100 arasında sizin mutluluk düzeyiniz 80 olabilir." dedi