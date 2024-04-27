Mutluluk Araştırmaları: Mutluluk Öğrenilebilir Bir Şeydir - Son Dakika
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Mutluluk Araştırmaları: Mutluluk Öğrenilebilir Bir Şeydir

Mutluluk Araştırmaları: Mutluluk Öğrenilebilir Bir Şeydir

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan, Melis Yaşar'ın konuğu olarak mutluluk araştırmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, araştırmalar sonucunda mutluluğun öğrenilebilir bir şey olduğunu belirtti ve mutluluğun önündeki engellerden birinin hedonik adaptasyon olduğunu açıkladı. Ayrıca, mutluluğun genetik faktörlerden de etkilendiğini ve bazı insanların doğuştan mutluluğa daha eğilimli olduğunu ifade etti.

27.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:40
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Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"MUTLULUĞUN YÜZDE 50'Sİ GENETİK FAKTÖRLERE BAĞLI"

Araştırmalarda mutlulukla ilgili nasıl sonuçlara ulaşıyorsunuz? sorusuna cevap veren Prof. Dr. Tayfun Doğan, "Mutluluğun öğrenilebilir bir şey olduğu sonucuna varıyoruz. Mutluluğun önünde bazı engeller var. Hedonik adaptasyon bunlardan bir tanesidir. Başlangıçta bize mutluluk ve keyif veren her şey belli bir süre sonra bu etkisini yitirebiliyor. Mutluluğun yaklaşık yüzde 50'si genetik faktörlerden oluşuyor. Bazı insanlar doğuştan mutluluğa daha eğilimli doğabiliyorlar. Bunu aslında sabit mutluluk düzeyi diye ifade ediyoruz pozitif psikoloji araştırmalarında. Yani şöyle düşünün doğuştan 0 ile 100 arasında sizin mutluluk düzeyiniz 80 olabilir." dedi

Tayfun Doğan, Genetik, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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