Prostat Büyümesi: HoLEP ile Modern Tedavi

PROSTAT büyüklüğünün, 40 yaş sonrasında çoğu erkekte görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, bu büyümenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu belirlemek, tedavi sürecinin en kritik aşamasını oluşturuyor dedi. Prof. Dr. Erkurt, "HoLEP (Holmium Lazer) teknolojisi prostat büyüklüğüne bağlı şikayetlerde, modern ve kalıcı bir çözüm sunuyor. Holmium lazer kullanarak prostatın tamamen vücut dışına çıkartılması, hastaların hızlı iyileşmesini katkı sağlıyor" diye konuştu.

Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, prostat büyüklüğünün tedavisinde modern bir yöntem olan HoLEP teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Erkurt, Holmium Lazer kullanarak prostatın tamamen vücut dışına çıkartılmasının sağlandığını belirterek hızlı iyileşme süreciyle dikkat çeken bir tedavi seçeneği olduğunu ifade etti.

'PROSTAT BÜYÜMESİ, GÜNLÜK YAŞAMI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR'

İyi huylu prostat büyüklüğünün en yaygın belirtileri arasında idrar yolunun tıkanmasının yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Erkurt, "Hastaların idrar yaparken zorlanmasına, idrar yapmayı başlatamamalarına, gece uykudan uyanmalarına ve idrar yaparken yanma, sızlama gibi sorunlar yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, bazı hastalarda idrar yolunda kanama da görülebilir. Prostat büyümesinin idrar yolunu tıkaması, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak çoğu hasta, bu belirtileri yaşasa da tedaviden kaçınmaktadır; çünkü tedavi sonrası olabilecek yan etkiler konusunda endişeleri vardır" dedi.

'BU SÜREÇTE HASTANIN ŞİKAYETLERİNİ DİNLEMEK ÇOK ÖNEMLİDİR'

Prostat tedavisinin başlangıcında üroloji doktorunun elle muayenesinin yanı sıra, PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi gibi kan testlerinin de yapılarak doğru ayrımın sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erkurt, "Hastanın yaşına, sağlık durumuna ve prostatın büyüme düzeyine göre tedavi planını oluştururuz. Bu süreçte hastanın şikayetlerini dinlemek de çok önemlidir" diye konuştu.

'HOLMİUM LAZER TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL AÇIK CERRAHİDEN DAHA AZ RİSK TAŞIR'

HoLEP teknolojisinin prostat büyüklüğünün tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Erkurt, "Holmium Lazer teknolojisi kullanılarak prostatın bir bütün halinde vücut dışına çıkartılmasını sağlar. Bu yöntem, geleneksel açık cerrahiden daha az risk taşır ve hastaların iyileşme süreci çok daha hızlıdır. Açık cerrahinin etkinliği tartışmasız olsa da kesi, kanama ve uzun hastanede yatış süreleri gibi bazı dezavantajları vardır" ifadelerini kullandı.

'HOLEP, KALICILIĞI YÜKSEK BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR'

Holep teknolojisinin aynı gün hastanın taburcu olmasına imkan tanıdığını dile getiren Prof. Dr. Erkurt, "HoLEP işlemi sonrasında hastalarımız bir gün içinde taburcu olabilir, ertesi gün sonda çıkarılabilir ve birkaç gün içinde normal yaşamlarına dönebilirler HoLEP, kalıcılığı yüksek bir tedavi yöntemidir ve yan etkiler de minimal düzeydedir. 80 gram üstü prostatlarda uygulanan HOLEP tedavisi artık her boyut prostat büyüklüğünde başarı ile uygulanabilmektedir" diye konuştu.

'FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE MEVCUT'

HoLEP dışında başka tedavi yöntemlerinin de mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, "Özellikle 50 yaş altı erkeklerde, baba olma isteği taşıyanlarda, prostat büyüklüğüne rağmen daha az invaziv bir çözüm arayanlarda su buharı tedavisi (Rezum) gibi alternatif yöntemler tercih edilebilir. Yine, 80 yaşın üzerindeki hastalar ve kardiyovasküler risk taşıyan kişiler için de rezum yöntemi daha uygun olabilir. Bu tedavi, sadece 5-7 dakika içinde uygulanabilir ve hastaya anestezi gerektirmeyen, kısa sürede sonuç veren bir tedavi sunar" dedi.