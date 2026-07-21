Prostat Kanserinde Erken Tanının Önemi

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek, toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişinin rutin kontrollerini geciktirdiğini söyledi.

Prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla gelişen prostat kanseri genellikle belirti vermeden sessiz bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle rutin kontroller büyük önem kazanıyor.

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, "Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen, toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişi kontrollerini geciktiriyor. Ancak, doğru bilgi ve erken tanının başarılı tedavideki en önemli anahtarlardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlışı şu şekilde sıraladı:

1. Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerde görülür

Yanlış. Prostat kanseri ilerleyen yaşlarda daha sık görülse de daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerde riskin daha yüksek olduğu akıldan çıkartılmamalı ve doktor önerisine göre düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

2. İdrar şikayetim yoksa prostat kanseri olmam

Yanlış. Prostat kanseri, özellikle erken evrede hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle yalnızca şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine belirli bir yaştan sonra düzenli üroloji muayenesi ve gerekli tarama testlerinin yapılması büyük önem taşır.

3. PSA değerim normalse prostat kanseri kesin yoktur

Yanlış. PSA testi önemli bir tarama yöntemidir ancak tek başına kesin tanı konmasına yetmez. Bazı prostat kanseri hastalarında PSA normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle PSA sonucu, muayene ve gerektiğinde ileri tetkiklerle birlikte değerlendirilmelidir.

4. Yüksek PSA değeri kesin prostat kanseri olduğum anlamına gelir

Yanlış. PSA yüksekliği her zaman kanser anlamına gelmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon veya iltihap gibi farklı durumlar da PSA değerini yükseltebilir. Kesin tanı için uzman değerlendirmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir.

5. Prostat kanseri mutlaka ameliyat gerektirir

Yanlış. Her hastanın tedavisi aynı değildir. Kanserin evresi, yayılımı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak; aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, ilaç tedavileri veya bu yöntemlerin kombinasyonu uygulanabilir.

6. Prostat kanseri cinsel yaşamın tamamen sona ermesi demektir

Yanlış. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler ve modern tedavi yöntemleri sayesinde birçok hasta tedavi sonrasında yaşam kalitesini koruyabilmektedir. Olası yan etkiler kişiye göre değişmekle birlikte, uygun tedavi planlamasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

7. Ailemde prostat kanseri yoksa benim de yakalanma riskim yoktur

Yanlış. Aile öyküsü önemli bir risk faktörü olsa da prostat kanseri, ailesinde bu hastalık bulunmayan erkeklerde de gelişebilir. Yaşın ilerlemesi, yaşam tarzı ve diğer çevresel faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir. - ADANA