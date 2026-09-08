Psikiyatri Uzmanı Taşdemir: Yoğun stres ruh sağlığını sürekli tehdit ediyor - Son Dakika
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Psikiyatri Uzmanı Taşdemir: Yoğun stres ruh sağlığını sürekli tehdit ediyor

Psikiyatri Uzmanı Taşdemir: Yoğun stres ruh sağlığını sürekli tehdit ediyor
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, uzun süren ve günlük yaşamı etkileyen yoğun stresin ruhsal ve fiziksel ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Kaygı, depresyon belirtileri ve alkol-tütün kullanımı gibi uyarı işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, uzun süre devam eden ve günlük yaşamı etkilemeye başlayan yoğun stresin yalnızca yorgunluk olmadığını, ruhsal açıdan ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Önemli olan stresin ne kadar sürdüğü, ne kadar yoğun olduğu ve kişinin günlük hayatını ne ölçüde etkilediğidir" dedi.

Günlük hayatın yoğun temposu, yorucu çalışma koşulları, ekonomik kaygılar ve art arda gelen sorumluluklar stresin önemli nedenleri arasında yer alıyor. Ancak stresin uzun süre devam etmesi ve kontrol edilememesi, kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, yoğun stresin ne zaman ruh sağlığı sorununa dönüşebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Stresin hayatın doğal bir parçası olduğunu belirten Taşdemir, iş yoğunluğu, ekonomik kaygılar, ailevi problemler, belirsizlikler ve önemli yaşam değişiklikleri karşısında stres yaşamanın normal olduğunu söyledi.

Stresin uzun süre devam etmesi, kontrol edilememesi ve günlük yaşamı etkilemeye başlaması halinde durumun daha ciddi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Taşdemir, yoğun stresin sürekli kaygı ve endişe, tahammülsüzlük, öfke, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, motivasyon kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtilere neden olabileceğini kaydetti.

Fiziksel belirtiler de görülebiliyor

Yoğun stresin yalnızca ruhsal değil, fiziksel belirtilere de yol açabileceğini aktaran Taşdemir, "Uyku bozukluğu, baş ağrısı, kas gerginliği, mide-bağırsak sorunları, çarpıntı ve iştah değişiklikleri de görülebilir. Kişinin sosyal çevresinden uzaklaşması ve daha önce keyif aldığı aktivitelerden kopması da dikkat edilmesi gereken işaretler arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Asıl kritik nokta günlük yaşam"

Stresin ciddi bir probleme dönüşüp dönüşmediğini anlamada en önemli göstergelerden birinin günlük yaşam üzerindeki etkisi olduğuna dikkat çeken Taşdemir, kişinin işe veya okula odaklanamaması, günlük sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanması, aile ve arkadaş ilişkilerinin bozulması ya da kendisini sürekli çaresiz ve tükenmiş hissetmesinin önemsenmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süreli ve yoğun stresin kaygı ve depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına veya mevcut ruhsal sorunların ağırlaşmasına katkıda bulunabileceğini belirten Taşdemir, stresle başa çıkabilmek amacıyla alkol ve tütün kullanımına yönelme, aşırı yemek yeme veya sosyal hayattan tamamen uzaklaşma gibi davranışların da önemli uyarı işaretleri olduğunu vurguladı.

Sağlıklı başa çıkma yöntemleri önemli

Stresle mücadelede düzenli uyku, fiziksel aktivite, günlük rutin oluşturma, yakınlarla iletişim kurma ve dinlenmeye zaman ayırmanın faydalı olabileceğini ifade eden Taşdemir, "Her stres yaşayan kişi ruh sağlığı sorunu yaşamaz. Önemli olan stresin ne kadar sürdüğü, ne kadar yoğun olduğu ve kişinin günlük hayatını ne ölçüde etkilediğidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Depresyon, Depresyon, Sağlık, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Psikiyatri Uzmanı Taşdemir: Yoğun stres ruh sağlığını sürekli tehdit ediyor - Son Dakika

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