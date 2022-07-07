Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: "Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: "Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor"

07.07.2022 12:28

Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: "Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor" Doç. Dr. Seda Tural Önür: "Nakil başarısını arttırdığı, ölüm oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: "Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor"

Doç. Dr. Seda Tural Önür: "Nakil başarısını arttırdığı, ölüm oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir"

İSTANBUL - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seda Tural Önür, solunum rahatsızlıklarında pulmoner rehabilitasyonun önemine dikkat çekerek, "Yaşam kalitesindeki artış en büyük kazanımları, hastalığa bağlı ölüm riskinin azaldığını bu tedavi sonrası görebiliyoruz. Özellikle nakil hastaları için öncesinde ve sonrasında uygulanan yöntemlerin nakil başarısını arttırdığı ve ölüm oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir" dedi.

Solunum rehabilitasyonu olarak da bilinen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalığı olan kişiler için büyük önem taşıyor. Özellikle KOAH, astım, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalıklarının yanı sıra, göğüs duvarı ve kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıklarda pulmoner rehabilitasyonun faydasının ve etkinliğinin gösterildiği belirtiliyor. Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Seda Tural Önür de pulmoner rehabilitasyona ilişkin bilgi verdi. Doç Dr. Önür, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri gibi hastalıklarda pulmoner rehabilitasyonun başarıyla uygulandığını ifade etti.

"Yaklaşık 8 hafta süren bir tedavi süreci"

Pulmoner rehabilitasyonun geçmişten bu yana uygulandığını anlatan Doç Dr. Seda Tural Önür, "Pulmoner rehabilitasyon 1970'li yıllardan itibaren egzersiz kapasitesi düşmüş olan hastaların çoklu değerlendirmeyle beraber egzersiz kapasitesini arttırmaya yönelik uygulanıyor. Çok yönlü bir eğitim ve destekleme programının hastaların yaşam kalitesini artırdığının gösterilerek bilimsel içeriği oluşturulmuş bir tedavi programı. Özellikle nakil gibi ciddi hastalıklar sonucunda tedavi planlanan nakil hastalarında ve bazı ameliyat gerektiren durumlar öncesinde mevcut hastalıkların optimal tedavisine rağmen geçmeyen nefes darlığı olan tüm hasta gruplarında değerlendirilmesi gereken bir tedavi modelidir. Bize yönlendirilen hastaların fiziksel kondisyonunun ne olduğunu görüyoruz ve buna yönelik neler yapılabilir. Tam doz tedaviye rağmen bir yaşam kalite düşüklüğü varsa hastaya özgü, hastanın hangi kas gücünde nerede eksikliği varsa buna yönelik bir egzersiz programı planlıyoruz. Kendi hekimi tarafından tam doz ideal tedaviyi aldıktan sonra tarafımıza yönlendirilen hastaları biz önce poliklinikte değerlendiriyoruz. Yaklaşık 8 hafta süren bir tedavi süreci oluyor ve sonrasında takip periyodları oluyor. Hastaya ev tabanlı tedaviler de uygulanabiliyor. Genellikle bize solunum yetmezliği ileri olan, evde oksijen cihazına bağımlı, ev içindeki hareketlerini, kendi öz bakım hareketlerini bile yeterince yapamayan hastalar yönlendirildiği için bu hastalar için bizim hedefimiz başlangıç ve bitişte minimum 50 metreden fazla yürüme kapasitesini artırabiliyor olmak bile başarıdır" şeklinde konuştu.

"Nakil başarısını arttırdığı ve ölüm oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir"

Tedavinin içeriğine yönelik açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Önür, "Gelen hastalara kollarından ağırlık vererek bir eğitim programı, gerekirse alt ekstremite dediğimiz bacak kaslarının egzersizlerine ağırlık verecek şekilde ya da bunları kombine ederek yeri geldiğinde farklı yardımcı cihazları da kullanarak farklı tedavi modelleri uygulayabiliyoruz. Öncelikli olarak hastaların nefes darlığı algısı ve yönetimi değişiyor, egzersiz kapasiteleri artıyor. Saçınızı tarama, dişini fırçalama, banyo yapma eylemi bu kadar basitken bizim hastalarımız bunları yaparken nefes darlığı çeken hastalar oluyor. Bu tedavi sonrası bunu rahatlıkla yapabiliyor olması onlar için büyük bir kazanç. Yaşam kalitesindeki artış en büyük kazanımları, hastaların hastalığa bağlı ölüm riskinin azaldığını bu tedavi sonrası görebiliyoruz. Özellikle nakil hastaları için öncesinde ve sonrasında uygulanan yöntemlerin nakil başarısını arttırdığı ve ölüm oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir. Farklı hastalık gruplarında da farklı başarıları söz konusudur. Covid hastalığı Son 2-2,5 yılda pandemi olarak tüm dünyayı sarstı ve bizim ülkemizde de birçok insanın hayat kalitesini düşürecek şekilde etkilenmesine neden oldu, ölümlere neden oldu. Yaklaşık yüzde 15'inde ciddi seyreden bu hastalığın tedavisi tamamlandıktan sonra dahi ilk 2 ay içinde hastaneye bir solunum semptomuyla, şikayetiyle başvuruların arttığını ve bize başvuruların da arttığını görüyoruz. Birimimizde 45 tane nakil adayı ve bunların içerisinde nakil olmuş hastalar da dahil olmak üzere tedavi almıştır. Yapılmış çalışmalarda pulmoner rehabilitasyon almış hasta grubunda özellikle nakil olmuş hastalar da dahil olmak üzere ölümü azalttığı gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Herkese tavsiye ederim, kesinlikle gelmeleri gerekiyor"

Rahatsızlığının genetik olduğunu anlatan 53 yaşındaki KOAH hastası Deste Uzun, "KOAH rahatsızlığım var, doktorum yönlendirdi. Nakilden önce bu rehabilitasyondan geçmem gerekiyormuş. KOAH rahatsızlığım olduğu için akciğer nakli olacağım. Herkese tavsiye ederim, kesinlikle gelmeleri gerekiyor. Yürüyüş bandımız, bisikletimiz var, ağırlık kaldırıyoruz. Egzersiz yaparken nasıl nefes alınır, nasıl verilir zaten bizim gibi rahatsızlığı olan insanlar için daha zor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan pulmoner rehabilitasyonla hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önlenme, egzersiz toleransının artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, hastalıklara bağlı oluşabilecek kötü etkilerin önlenmesi ve tedavisi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti Yunanistan'da Gizemli Hepatite Bağlı İlk Ölüm: 13 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı belirtileri nelerdir? Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı belirtileri nelerdir?
Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: 'Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Pulmoner rehabilitasyon açıklaması: "Hastalığa bağlı ölüm riski azalıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement