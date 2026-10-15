Radyoloji uzmanı Nalbant, Sivas'ta 40-69 yaş kadınlara iki yılda bir mamografi önerdi - Son Dakika
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Radyoloji uzmanı Nalbant, Sivas'ta 40-69 yaş kadınlara iki yılda bir mamografi önerdi

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Radyoloji uzmanı Nalbant, Sivas\'ta 40-69 yaş kadınlara iki yılda bir mamografi önerdi
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Sivas Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Kübra Nalbant, 40-69 yaş kadınlara iki yılda bir mamografi taraması çağrısında bulundu. Nalbant, meme kanserinin ağrı veya kitleyle belirti vermeyebileceğini, şikayet olmasa da düzenli kontrolün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sivas Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Kübra Nalbant, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sivas Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Kübra Nalbant, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamada bulundu. Nalbant, meme kanserinde erken tanının önemi ve düzenli taramaların gerekliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Nalbant, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Erken tanıda mamografinin önemine dikkat çeken Nalbant, "Meme kanserinin erken teşhisinde en önemli görüntüleme yöntemlerinden biri mamografidir. Mamografi sayesinde henüz elle hissedilemeyen, çok küçük boyutlardaki şüpheli değişiklikler tespit edilebilmektedir. Ülkemizde 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması önerilmektedir. Bunun yanı sıra düzenli hekim kontrollerinin yapılması, kişisel risk faktörlerine göre meme ultrasonografisi ve gerekli durumlarda meme MR'ı ile değerlendirme yapılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınların, tarama süreçleri konusunda hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Meme kanseri her zaman ağrı veya ele gelen bir kitleyle belirti vermeyebilir. Bu nedenle herhangi bir şikayetin bulunmaması, düzenli tarama ve kontrollerin ihmal edilmesi için bir gerekçe olmamalıdır" dedi.

Kadınları meme sağlığı konusunda bilinçli olmaya ve düzenli taramalarını yaptırmaya davet eden Nalbant, "Unutmayalım, meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığımıza zaman ayıralım, kontrollerimizi ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Numune HastanesiRadyolojiMamografiSağlıkSivasKadınSon Dakika

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