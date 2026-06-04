Ramazan Ünlü'nün Organ Bağışı Umut Oldu - Son Dakika
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Ramazan Ünlü'nün Organ Bağışı Umut Oldu

Ramazan Ünlü\'nün Organ Bağışı Umut Oldu
04.06.2026 16:45
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ALS tedavisi gören Ramazan Ünlü, beyin ölümü sonrası organlarını bağışlayarak hayat kurtardı.

Denizli'de Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) tedavisi gören 51 yaşındaki Ramazan Ünlü, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve beyin ölümü gerçekleşen Ünlü'nün 2 böbreği ve karaciğeri alınarak İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

21 Mayıs'ta evinde fenalaşan ve kalbi duran Ramazan Ünlü'ye ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Evde kalp masajı yapılan ve tekrar hayata döndürülen Ramazan Ünlü hiç vakit kaybetmeden Denizli Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam mücadelesi veren Ramazan Ünlü gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi büyük bir fedakarlık göstererek organ bağışında bulunma kararı aldı. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve İzmir'den gelen ekipler tarafından Ramazan Ünlü'nün karaciğeri ve 2 böbreği alınarak İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışı kararı alan Ramazan Ünlü'nün ailesine gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeniyle teşekkür etti. Organ bağışının yaşamanı kaybeden bir kişinin başka insanların hayatlarına umut olması açısından son derece önemli bir insani sorumluluk olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışının toplumda yaygınlaşmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Öztürk; "Acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alarak başka insanların yaşamlarına umut olan Ünlü ailesine teşekkür ediyorum. Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Ben buradan vefat eden Ramazan Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ramazan Ünlü, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, 3. Sayfa, Denizli, Hastane, Sağlık, Böbrek, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan Ünlü'nün Organ Bağışı Umut Oldu - Son Dakika

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