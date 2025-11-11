Resmi Gazete\'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri; bölgesel ihtiyaçlar ve şehrin mevcut alt yapısı analiz edilerek belirlenecek. Bu sayede özellikle Anadolu'da ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Düzenleme ile özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı âtıl kapasitenin de önüne geçilecek.

KADRO STANDARDI OLUŞTURULACAK

Yeni düzenleme ile birlikte özel sağlık tesislerine kadro standardı oluşturulacak. Bu sayede sağlık tesisi ve sağlık personeli gibi kıymetli kaynakların ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırken, kaynak israfının da önüne geçilecek. Özellikle Anadolu'da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile her vatandaşın eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi hedefleniyor.

TIBBİ CİHAZLAR BİRBİRİYLE UYUMLU HALE GETİRİLECEK

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

LİSANS SÜREÇLERİ MERKEZİ PLANLAMAYLA YÜRÜTÜLECEK

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri; Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için "daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir" bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.