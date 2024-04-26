Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi

Rize\'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi

Rize'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi için düzenlenen organ bağışı etkinliğine Vali, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu 100 kişi katıldı. Etkinlikte organ bağışının önemi vurgulandı ve bilgi aktarıldı. Esila'nın teyzesi, yeğeninin tedavi sürecinde ECMO cihazına bağlandığını belirterek organ bağışı çağrısında bulundu. Ayrıca, kalp nakli bekleyen bir diğer hasta da destek vererek şansını Esila'ya diledi.

26.04.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 100 kişi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bağışçı oldu.

Kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi için "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı etkinliği düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Adnan Er, Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Karavin ve Hasan Yavuz Bakır, Esila'nın ikizi Elyasa, küçük kardeşi Eymen Tüfekçi ve vatandaşlar katıldı.

Esila Tüfekçi'nin çizdiği resmin de üzerinde olduğu "Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara burada ihtiyaç var." yazılı afişleri taşıyan katılımcılara, organ bağışıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Vali Baydaş ve Belediye Başkanı Metin'in de aralarında bulunduğu 100 kişi gerekli evrakı doldurarak organ bağışçısı oldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, Esila Tüfekçi'ye organ ihtiyacını hatırlatmak ve bağış çağrısının geniş kitlelere ulaştırmak için çabaladıklarını söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Baydaş, "Bağışı teşvik etmeli ve dikkat çekmeliyiz. Her dönem farkındalık oluşturmalıyız. Sağlık ve dini açıdan önemine dikkat çekmeliyiz. Esila'yı her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Umarım bir sonraki buluşmamız sevinç buluşması olur." dedi.

Belediye Başkanı Metin ise Esila'nın ailesi ile iletişim halinde olduklarını anlatarak, " Türkiye'de son bir yıldır birinci sırada organ bekleyen hastamız Esila kızımız. Gelen donörlerden belirli kriterler olmayınca maalesef olmuyor. Ne kadar çok bağış yapılırsa, o kadar çok hastamıza bu dünyada hayat olacak. Dünya ve ahirette bundan daha güzel yapılabilecek bir hediye, ikram olamaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esila'nın teyzesi Şenay Köse de 5,5 yıldır devam eden tedavi sürecinde yeğeninin artık ECMO cihazına bağlandığına dikkati çekerek, "Lütfen bağışçı olalım. Organlarımızı toprakta çürütmektense bağışçı olalım." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Karavin, Esila için her zaman destekçi olmaya çalıştıklarını, gelinen noktanın artık son çıkış olduğunu vurguladı.

Kalp nakli bekleyen Ömer Turna da "Kalbim yüzde 30 çalışıyordu. Üç yıl organ nakli bekledim. Kalbimin çalışması yüzde 10'a düşünce 2023 yılında cihaz taktılar. Bizde organ bekleyen adayız. Esila kardeşim çok genç, bütün şanslar onun olsun. Bizim şansımız da varsa onun olsun, benim şansım da onun olsun. Benim yaşım 60, ona gerekli eğer şansı varsa." diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Kalp Nakli, Rize, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement