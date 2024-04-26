Rize\'de kalp nakli bekleyen Esila için organ bağışı kampanyası düzenlendi

Sağlık

Rize'de 100 kişi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bağışçı oldu.

Kalp nakli bekleyen 16 yaşındaki Esila Tüfekçi için "Rize evladına sahip çıkıyor" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı etkinliği düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Adnan Er, Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Karavin ve Hasan Yavuz Bakır, Esila'nın ikizi Elyasa, küçük kardeşi Eymen Tüfekçi ve vatandaşlar katıldı.

Esila Tüfekçi'nin çizdiği resmin de üzerinde olduğu "Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara burada ihtiyaç var." yazılı afişleri taşıyan katılımcılara, organ bağışıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Vali Baydaş ve Belediye Başkanı Metin'in de aralarında bulunduğu 100 kişi gerekli evrakı doldurarak organ bağışçısı oldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, Esila Tüfekçi'ye organ ihtiyacını hatırlatmak ve bağış çağrısının geniş kitlelere ulaştırmak için çabaladıklarını söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Baydaş, "Bağışı teşvik etmeli ve dikkat çekmeliyiz. Her dönem farkındalık oluşturmalıyız. Sağlık ve dini açıdan önemine dikkat çekmeliyiz. Esila'yı her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Umarım bir sonraki buluşmamız sevinç buluşması olur." dedi.

Belediye Başkanı Metin ise Esila'nın ailesi ile iletişim halinde olduklarını anlatarak, " Türkiye'de son bir yıldır birinci sırada organ bekleyen hastamız Esila kızımız. Gelen donörlerden belirli kriterler olmayınca maalesef olmuyor. Ne kadar çok bağış yapılırsa, o kadar çok hastamıza bu dünyada hayat olacak. Dünya ve ahirette bundan daha güzel yapılabilecek bir hediye, ikram olamaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esila'nın teyzesi Şenay Köse de 5,5 yıldır devam eden tedavi sürecinde yeğeninin artık ECMO cihazına bağlandığına dikkati çekerek, "Lütfen bağışçı olalım. Organlarımızı toprakta çürütmektense bağışçı olalım." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Karavin, Esila için her zaman destekçi olmaya çalıştıklarını, gelinen noktanın artık son çıkış olduğunu vurguladı.

Kalp nakli bekleyen Ömer Turna da "Kalbim yüzde 30 çalışıyordu. Üç yıl organ nakli bekledim. Kalbimin çalışması yüzde 10'a düşünce 2023 yılında cihaz taktılar. Bizde organ bekleyen adayız. Esila kardeşim çok genç, bütün şanslar onun olsun. Bizim şansımız da varsa onun olsun, benim şansım da onun olsun. Benim yaşım 60, ona gerekli eğer şansı varsa." diyerek gözyaşı döktü.