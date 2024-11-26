Robotik Cerrahi ile Uyku Apnesi Tedavisinde Yeni Dönem - Son Dakika
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Sağlık

Robotik Cerrahi ile Uyku Apnesi Tedavisinde Yeni Dönem

Robotik Cerrahi ile Uyku Apnesi Tedavisinde Yeni Dönem

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, uyku apnesi ve horlama tedavisinde robotik cerrahinin avantajlarını anlattı. Özellikle dil kökü problemlerinin başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini belirten Tuğrul, bu yöntemlerin hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

26.11.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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KULAK Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, uyku apnesi ve horlama tedavisinde robotik cerrahinin sunduğu avantajları anlattı. Özellikle dil kökü problemlerinin robotik yöntemle güvenle tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul, bu teknolojinin hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, uyku apnesive horlama sorunlarına yönelik gelişmiş tedavi yöntemlerini değerlendirdi. Prof. Dr. Tuğrul, uyku apnesinin toplumda fark edilmeyen ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir problem olduğunu belirterek, robotik cerrahinin tedavi sürecinde sağladığı avantajları anlattı. Robotik yöntemle özellikle dil kökü problemlerinin güvenle tedavi edilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Tuğrul, bu teknolojinin hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük kolaylık sunduğunu dile getirdi.

ROBOTİK CERRAHİDE YENİ DÖNEM

Uyku apnesi tedavisinde dil kökü problemlerinin sıklıkla ihmal edildiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul, "Dil köküne ulaşım zor olduğu için, bu bölgeyi tedavi ederken robotik cerrahiden faydalanıyoruz. Robotun kollarını ağız içinden yerleştirerek, monitör başında istediğimiz alanda güvenli bir şekilde işlem yapabiliyoruz. Robotik ameliyatların en büyük avantajı, ağız içinden yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasıdır. Ameliyat yaklaşık iki saat sürmekte ve hastalarımız bir gün sonra taburcu edilmektedir" dedi.

DİL KÖKÜ TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Robotik cerrahiyle dil kökü problemlerinin çözümünün, uyku apnesi tedavisinde anahtar rol oynadığını belirten Prof. Dr. Tuğrul, "Dil kökü ihmal edildiğinde, diğer sorunlar çözülse bile apne ya da horlama devam edebilir. Bu nedenle robotik yöntemle bu bölgedeki problemleri güvenli bir şekilde tedavi ediyoruz" diye konuştu.

KİLO KONTROLÜ VE YAŞAM TARZI

Uyku apnesinin temel nedenleri arasında burun, damak ve çene yapısındaki sorunların yanı sıra obezitenin de önemli bir etken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tuğrul, "Eğer hastamız kilo almazsa, tedavi sonuçları uzun vadeli oluyor. Ancak sağlıksız yaşam tarzı ve düzensiz beslenme, sorunun nüksetmesine yol açabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Horlama, Sağlık, Son Dakika

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