Romen çiftin tüp bebek tedavisi için ilk tercihi Türkiye oldu - Son Dakika

Romanya'da yaşayan Roxana-Alexandru Cretu çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. Mutluluklarını bir bebekle taçlandırmak isteyen çiftin doğal yollarla elde edilen dört hamileliği düşükle sonuçlandı. Cretu çifti için tek çare tüp bebek tedavisiydi ve kendi ülkelerinde tedavi olmak yerine ilk tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar.

Çift, Türkiye'ye gelerek Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar'ın kapısını çaldılar. Kişiye özel uygulanan tedavi sayesinde ilk denemede müjdeli haberi alan çift, kızları Iris Stefania'ya kavuştular. Ülkelerine mutlu bir şekilde geri dönen çift, "Türkiye'de iyi doktorlar olduğunu duymuştuk ve hiç düşünmeden tedavi için İstanbul'un yolunu tuttuk. Doktorumuza çok güvendik ve umutsuzluğa hiç kapılmadık. İkinci çocuğu düşünürsek yine tercihimiz Türkiye olacaktır" dedi.

TÜRK HEKİMLERİNE GÜVENDİK

36 yaşındaki Roxana Cretu ve 44 yaşındaki eşi Alexandru Cretu çiftinin 7 yıldır süren evliliklerinde tek hayalleri çocuk sahibi olabilmekti. Romanya'da yaşayan çiftin aldıkları her hamilelik müjdesi boğazlarında düğümlendi, çiftin doğal yollarla elde edilen dört gebeliği düşükle sonuçlandı. Yaşadıkları tüm üzüntüleri ve acı kayıpları bir kenara bırakarak hayata yeniden tutunmak ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için tüp bebek tedavisi olma kararı aldılar. Yaptıkları araştırmalar sonucu kendi ülkelerinde tedavi olmak yerine Türkiye'ye gelerek tedavi olma kararı aldılar. İstanbul'a gelerek Doç. Dr. Özkan Özdamar ile tanışan çifte gerekli tüm tetkikler yapıldı ve daha önce yaşanan düşüklerin sebepleri araştırıldı. Kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisiyle ilk denemede hamilelik haberini alan çift için geçmişlerinde yaşadıkları düşüklerin tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemler alındı. Sağlıkla geçen gebelik sürecinin ardından kızları Iris Stefania'ya kavuşan Cretu çifti mutlu bir şekilde ülkelerine döndüler. Anne Roxana Cretu, "Çok mutluyuz, tüp bebek tedavisi düşünen çiftlere tek tavsiyem doktorlarına güvensinler ve asla pes etmesinler. Türkiye'de iyi doktorlar olduğunu duyduk ve iyi ki Türkiye'yi tercih etmişiz, kızımız büyüdüğünde kardeşi olmasını istersek yine Türkiye'ye geliriz" şeklinde konuştu.

BAŞARININ SIRRI KİŞİYE ÖZEL UYGULANAN TEDAVİ

Yürüttüğü tedavinin başarısıyla Cretu çiftinin 7 yıllık özlemini dindiren Doç. Dr. Özkan Özdamar; tedaviye dair süreci şu sözlerle anlattı:

"Çiftimiz bize başvurduğunda ardışık gebelik kayıpları vardı; bu sebeple öncelikle detaylı bir görüşme yaptık, muayenemizi gerçekleştirdik ve kişiye özel bir tedavi protokolü oluşturduk. Anne adayımızda doğuştan gelen anatomik bir bozukluk vardı, bu bozukluğu gidermeye yönelik bir cerrahi operasyon planladık ve ardından 2 ay süreyle dokunun iyileşmesi için süre tanıdık. Planladığımız tüp bebek tedavisine genetik incelemeyi de dahil ettik çünkü tekrarlayan gebelik kayıplarında embriyoların genetik olarak anormal olması çok önemli bir nedendir. Bu ihtimali ortadan kaldırabilmek için elde ettiğimiz embriyoların kromozomal yapılarını genetik incelemeye tabi tuttuk. Sağlıklı olarak gösterilen embriyolardan bir tanesini anne adayımıza transfer ettik ve ilk transferde gebelik haberini aldık.Embriyo transferinden sonra bağışıklık sisteminin embriyoyu tutmasını kuvvetlendirici bir serum desteği sağladık. Gebelik kesesini ve bebeğin kalp atışını gördükten sonra hastamızı ülkesine uğurladık ve çiftimiz sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından kızlarını kucağını aldı."

TÜRKİYE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

"Ülkemiz, hem laboratuvar hem uygulanan testler hem de hekim tecrübesi anlamında Avrupa'daki pek çok ülke ve Amerika ile yarışır" diyen Doç. Dr. Özkan Özdamar; "Özellikle embriyoloji laboratuvarımızda Dünya'daki son teknolojik gelişmeleri takip ediyor olmamız, genetik anlamında oldukça iyi laboratuvarlara ve yetişmiş çalışanlara sahip olmamız, başarı oranlarımızın çok yüksek olması Dünya'nın dört bir yanından ülkemize hasta gelmesini ve tüp bebek tedavisi için Türkiye'yi tercih etmesini sağlıyor. Gelen hastalarımızla olan görüşmelerimiz ve çıkan test sonuçları doğrultusunda kişiye özel tedavi olanağı sunuyoruz. Bu yaklaşım ve kişiye özel değerlendirmeler tedavi sonucunda büyük farklılıklar sağlıyor ve başarı oranlarımız Dünya ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Bu kriterler doğrultusunda da yurtdışında yaşayan ve çocuk sahibi olma konusunda problem yaşayan çiftler tüp bebek tedavisi için ilk tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor" dedi.