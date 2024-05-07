RTEÜ öğretim üyelerinin buluşu "faydalı model" olarak tescillendi

Sağlık

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyelerinin "Ateşli havaleyi önlemek için vücut sıcaklığı ve oksijen satürasyonu takip cihazı" buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumunca "faydalı model" olarak tescillendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin son yıllarda gösterdiği başarılarına bir yenisi daha eklediği belirtildi.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Yıldız, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gül ile Doç. Dr. Hasan Eroğlu ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldıran Yılmaz'ın buluş sahibi olduğu "Ateşli havaleyi önlemek için vücut sıcaklığı ve oksijen satürasyonu takip cihazı" başlıklı faydalı model başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model tescili aldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu buluşun ateşli havale kliniğindeki veya evdeki hastaların ateş ve oksijen durumlarının anlık ve sürekli takip edebilmesini sağlayan ve olası nöbet durumları için önceden haber veren, özellikle çocuk hastalar için kullanılabilecek bir biyomedikal ürünle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, geliştirdikleri bilimsel buluş dolayısıyla öğretim görevlilerine teşekkür edildi.