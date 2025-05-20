Sağlık Bakanı Cenevre\'de İranlı Mevkidaşıyla Görüştü

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında İran Sağlık Bakanı Salih Zafergandhi ile Cenevre'de görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Cenevre'de İranlı mevkidaşım Sayın Salih Zafergandhi ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizin sağlık alanındaki iş birliklerine, küresel sağlık hizmetlerine ve sağlıkta gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.