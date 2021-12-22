Sağlık Bakanı Fahrettin Koca minik hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca minik hastaları ziyaret etti

Bakan Koca'dan tedavi gören çocuklara oyuncak

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Bakan Koca, çocuklara oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını alan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Doktorlardan çocukların durumu hakkında bilgi alan Bakan Koca, hastalara acil şifa dileyerek hastaneden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Vali Abdullah Erin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de eşlik etti.