Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı

25.08.2022 04:49
Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİTeşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:35 "Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz
00:33 Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz
00:21 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:56 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 04:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazate'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement