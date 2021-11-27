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Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı

27.11.2021 18:29
Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da dünkü koroavirüs verilerini paylaşarak, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da dünkü koroavirüs verilerini paylaşarak, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı

Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, İstanbul, 112, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 'Almanya' paylaşımı - Son Dakika


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