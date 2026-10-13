Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM İlk Yardım Merkezi çalışanlarının özverisini övdü - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM İlk Yardım Merkezi çalışanlarının özverisini övdü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM İlk Yardım Merkezi çalışanlarının özverisini övdü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM İlk Yardım Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Memişoğlu, sanal medyadan çalışanların gayreti ve özverisinin kıymetli olduğunu, sağlık sistemini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Yardım Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Yardım Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettim. Her birinin gayreti ve özverisi çok kıymetli. Birlikte, sağlık sistemimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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