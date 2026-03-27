Sağlık Bakanı Tunceli\'de

BAKAN MEMİŞOĞLU, TUNCELİ'DE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'daki temaslarının ardından bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Bakan Memişoğlu, Vali Şefik Aygöl, kent protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valiliğe geçen Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından GAMER binasında Vali Şefik Aygöl, AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmede, sağlık yapısındaki hizmetler alanında gerçekleştirdiği faaliyetler de ele alındı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,