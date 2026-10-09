Sağlık Bakanlığı 2 yılda 2 milyondan fazla bebek ve çocuğu ileri tetkike sevk etti

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Ulusal Görme Tarama Programları' ile 2 yılda 3 milyondan fazla bebek ve çocuğa tarama yapılırken, 2 milyondan fazlası ileri tetkik amacıyla hastanelere sevk edildi.

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde görme becerileri önemli rol oynuyor. Görme fonksiyonları; çocukların çevrelerini tanımaları, hareket becerilerini geliştirmeleri, iletişim kurmaları, okuma ve yazma öğrenmeleri açısından önem taşıyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde ortaya çıkan görme sorunlarının erken fark edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinde 'Ulusal Görme Tarama Programları' yürütülüyor.

1 MİLYON BEBEK İLERİ TETKİK İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

'Ulusal Görme Tarama Programları'na göre; özellikle doğuştan katarakt ve bazı ciddi göz hastalıklarında erken tespit ve zamanında müdahale, çocukların görme sağlığının korunması açısından önem taşıyor. 0-3 aylık bebeklere yönelik yürütülen Yenidoğan Görme Tarama Programı kapsamında son 2 yılda toplam 1 milyon 700 bin bebek tarandı, 1 milyon 43 bin bebek ileri tetkik için hastanelere sevk edildi.

OKUL ÖNCESİNDE 2 MİLYON ÇOCUĞA TARAMA

36-48 aylık çocuklarda fark edilmeyen görme sorunları, göz tembelliğine yol açarak görme gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Okul Öncesi Görme Tarama Programı kapsamında son 2 yılda 2 milyondan fazla çocuğa görme taraması yapıldı, 1 milyon 220 bin çocuk ileri tetkik amacıyla hastanelere yönlendirildi.

İlkokula başlamaya hazırlanan 6-7 yaş grubundaki çocuklarda görülen görme sorunları, okulda öğrenme, okuma, yazma ve tahtayı takip etme süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor. Okul Çağı Görme Tarama Programı kapsamında ise son 2 yılda 700 binden fazla çocuğa görme taraması yapıldı. Taramalar sonucunda 210 bin çocuk, kapsamlı değerlendirmeler için hastanelerdeki göz sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına yönlendirildi.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; çocuklarda göz sağlığının korunması için ders çalışma ve kitap okuma sırasında ortamın yeterli şekilde aydınlatılmasına, ışığın doğrudan göze gelmemesine ve uzun süreli, kesintisiz yakın mesafeli çalışmalardan kaçınılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kesintisiz ekran kullanımı çocuklarda göz kuruluğu, batma, kızarıklık, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikayetlere neden olabiliyor. Bu nedenle dijital aletlerin uzun süre kullanılmasından kaçınılması, çocukların 20 dakikada bir en az 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmalarının teşvik edilmesi öneriliyor. Göz sağlığının korunması için ekran kullanımının uyku ve fiziksel aktivitenin yerini almamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çocukların gün içerisinde açık havada zaman geçirmeleri desteklenirken, bu süre boyunca güneşin zararlı ışınlarından korunmaları ve güneşe doğrudan bakmamaları sağlanması öneriliyor.