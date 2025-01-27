Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.

27.01.2025 21:06  Güncelleme: 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine yönelik başlatılan yeni uygulama kapsamında, kişilerden alınacak muayene katılım payı ücretine ilişkin açıklama yaptı.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

Bakanlık yaptığı açıklama ile aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

Açıklamada, "Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. ?İndirimli katkı payı sistemi, MHRS'ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. Aile hekimlerimiz, halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında Bakanlığımız, söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı: \'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak

Haberler.com Özel, Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • İSMAİL DEMİR:
    utanmadan basariymis gibi gosteriyorlar 173 4 Yanıtla
  • Cem Sena:
    Allah razı olsun daha ödeme yapmadığım bir hizmeti ücretli yapıp ardından bunu P indirimli olacak şekilde lanse edilmesi büyük bir başarı, nasıl bir tezgah lan bu ! 135 6 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    ben kendi ülkemde her şeye vergi ödediğim halde devlete ait hastanelerde ne diye ücret ödemek mecburiyetindeyim? 129 3 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    millet ilk secimde size bunları odetecek.. merak etmeyin.. millet sizden tüm destegini çekti haberiniz yokk.. aptal yerine koymaya devam edin.. 110 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hani ucretsizdi hastaneler ? 12 bin emekli maaşı alan adam hastane ücreti ödüyor. dünya reisi yaptı yapacagini 105 2 Yanıtla
  • Sedat YILDIRIM:
    önce %250 zam yap sonra yönlendirilen hasta %50 indirim... 96 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    rezalettt..uygulama milletle dalga geciyorlarr.. 94 1 Yanıtla
  • Tatar9515:
    yaşasın akp siz olmasaydınız hastane olmazdı 23 56 Yanıtla
  • Said Demir:
    yol yaptık hastane yaptık erdoğan erdoğan erdoğan 65 4 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Içinin pisligi suratına vurmuş. Fahrettin hiç degilse biraz sevimliydi. 51 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:34:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.