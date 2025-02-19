Sağlık Bakanlığı Kalp Krizi Ölüm Oranlarını Değerlendirdi

Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, Akut Miyokard Enfarktüsü'ne (kalp krizi) bağlı ölümlerde son yıllarda belirgin bir artış olmadığını, resmi verilere dayanmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre; 15-24, 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında 2011-2023 yılları arasında Akut Miyokard Enfarktüsü (kalp krizi) nedeniyle ölüm oranlarında belirgin bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Özellikle 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış gözlemlendiği belirtilirken, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki seviyelerden daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında ise bu yaş grubunda kalp krizine bağlı ölümlerin son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi. Genç yaş gruplarında kalp krizine bağlı ölümlerle ilgili resmi verilere dayanmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğrulanmış bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem arz etmektedir. Toplum sağlığına yönelik hassas konularda bilimsel verilere dayalı değerlendirmelerin esas alınması gerekmektedir" denildi.