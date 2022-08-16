Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı! - Son Dakika
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!

16.08.2022 11:56
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı!

Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka sayısı artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Şu anda yavaş bir artış söz konusu. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir ancak aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, 'Haftalık Koronavirüs Tablosu'ndaki vaka artışına ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Turan, şu an yavaş artış olduğunu belirterek, "Önceki dönemde yaşadığımız piklerdeki gibi birkaç hafta içerisinde yüksek bir değere ulaşma durumundan farklıyız artık çünkü ortamda aşı var. Aşı varken bu pikin daha yavaş bir seyirle yükseleceği düşüncesindeyim ben. Ama virüse karşı dikkatlerin hiçbir şekilde elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki 2-3 hafta sonra eylül gibi bu sayılar artabilir. Ancak aşılı bir toplumdaki artış hızı, aşısız bir toplumdaki artış hızı gibi olmayabilir" dedi.

"SÜREKLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDEYİZ"

Prof. Dr. Turan, artan vakalara karşı Bilim Kurulu üyelerinin sürekli diyalog halinde olduğunu kaydedip, "Bilim Kurulumuz şu an toplanmıyor ama biz kendi aramızda da görüşüyoruz. Sürekli fikir alışverişindeyiz. Vaka artışlarını her zaman kendi içimizde değerlendiriyoruz. Neler yapabiliriz, onu konuşuyoruz. Bu oldukça önemli. Hepimizin ortak noktası ve geldiğimiz yer aslında aşılama. Hatırlatıcı dozların yapılıyor olması ve bu artış başladığından beri halkımızın da duyarlılığı bir miktar arttı çünkü pozitif vaka sayısı arttıkça farkındalık artıyor ve 'Ben hatırlatma dozumu olmamışım' diyenler hemen gidip hatırlatma dozlarını yaptırıyorlar. Aşılama da bunlara paralel bir şekilde artıyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'eylül' uyarısı! - Son Dakika
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