Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında - Son Dakika
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Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında

28.03.2022 14:43

Erciyes'te yaralanan turistlere ilk müdahale kayak merkezinde yapılıyor -Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan Sema Yazar Sağlık Merkezi, dağda meydana gelen vakalara anında müdahale ediyor.

Erciyes'te yaralanan turistlere ilk müdahale kayak merkezinde yapılıyor

-Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan Sema Yazar Sağlık Merkezi, dağda meydana gelen vakalara anında müdahale ediyor. Sağlık merkezinde yılbaşından bu güne kadar 11 vakaya müdahale edildi.

Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih edilirken, turistlerin can güvenliğine de büyük önem veriliyor. Bu bağlamda dağda meydana gelen düşme, yaralanma gibi vakalara anında müdahale edebilmek için Kayak Merkezi'ne Sema Yazar Sağlık Merkezi kurulurken, paletli ambulans da vatandaşa ulaşabilmek için hizmet veriyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Biçer, istasyonda vakalara anında müdahale edildiğini belirterek; yıl başından bu güne kadar 111 vakaya müdahale ettiklerini kaydetti. Dr. Biçer; "22 Aralık tarihinden itibaren 1 hekim ve 1 sağlık çalışanından oluşan bir sağlık kabini, yine 3 sağlık çalışanından oluşan bir ambulans ekibiyle hizmet vermekteyiz. Hizmet esasımız hafta içleri 09.00-17.00, hafta sonları ise 09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Temel manada sağlık kabinimize başvuran vakalar hafta içi ortalama 15-20 vatandaşımız ayaktan başvururken, hafta sonları yaklaşık 50 vatandaşımız ayaktan başvuru sağlıyorlar. Burada başvuru sebepleri en çok travma sekonder, yumuşak doku hasarı ve fraktürlerden meydana geliyor. Sağlık kabininde ön değerlendirme yapıldıktan sonra ileri tetkik, tedavi ihtiyacı olan vakalarımız hazır bulunan ambulans ekiplerimizle merkeze sevk ediliyor. Bu bağlamda Ocak ayında 35, Şubat ayında 48 ve Mart ayında da bugüne kadar 28 tane vakanın merkez hastanelere naklini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri ile birlikte vakaya ulaşma konusunda koordineli çalışma sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Dr. Biçer; "Devletimizin zor koşullarda ulaşması zor yerlere ulaşacak birçok kurumu var. UMKE, JAK bunlardan birkaç tanesi. Vakaya ulaşım noktasında onların bizlere çok yardımı dokunuyor. Biz vakaları aldıktan sonra hastaneye nakli sağlıyoruz. Yine bizim paletli ambulansımızda vakaya ulaşma konusunda, yol problemi yaşadığımızda elimizi rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında
Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında
Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında

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Kayak Merkezi, Kış Turizmi, Türkiye, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri Erciyes'te görev başında - Son Dakika


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