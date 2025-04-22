Sağlık-Sen Avukatları Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık-Sen Avukatları Buluştu

Sağlık-Sen Avukatları Buluştu

Sağlık-Sen üyelerine hukuki danışmanlık veren avukatlar, Genel Merkez'de toplandı ve sorunları tartıştı.

22.04.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin dört bir yanında Sağlık-Sen üyelerine hukuki danışmanlık veren avukatlar, Sağlık-Sen Genel Merkezi'nde buluştu. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "63 avukatımızla Türkiye'nin en güçlü hukuk departmanına sahibiz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 'Nasıl daha iyi hizmet ederiz' anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

Sağlık-Sen avukatları, Sağlık-Sen genel merkezinde bir araya geldi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk ve Mustafa Irgatoğlu ile Genel Merkez avukatları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatların katıldığı toplantıda, hukuk, mevzuat, sendikal mücadele, yol haritası, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, konuşmasına Sağlık-Sen'e verdikleri emekten dolayı avukatlara teşekkür ederek başladı. Sağlık-Sen'inin hukuk departmanının çok güçlü olduğunu belirten Doğan, "Bizim derdimiz üyemizin haklarını öğrenmesi ve bizim aracılığımız ile haklarını savunması. 63 avukatımızla Türkiye'nin en güçlü hukuk departmanına sahibiz. Hukuk departmanımızı daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 'nasıl daha iyi hizmet ederiz' anlayışıyla çalışıyoruz. Bu buluşma, sadece bir toplantı değil, Sağlık-Sen'in hukuki alandaki kararlılığının ve vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Birlikte üretiyor, birlikte mücadele ediyor ve üyelerimizin emeğini her zeminde savunmaya devam ediyoruz. Görüş alışverişi yapacak, yol haritası belirleyeceğiz. Amacımız üyemize en iyi hizmeti sunmak" dedi.

Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Sağlık Hukuku alanında çalıştaylar düzenlemeye başladıklarını anlatan Doğan, teşkilata yönelik de bu alanda eğitimlere başlayacaklarını bildirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Avukatları Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:23:55. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen Avukatları Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement