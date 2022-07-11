Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlıkta Şiddete Karşı Acilen Yol Haritası Belirlenmeli" - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlıkta Şiddete Karşı Acilen Yol Haritası Belirlenmeli"

11.07.2022 15:13
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlıkta Şiddete Karşı Acilen Yol Haritası Belirlenmeli"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde dün akşam yaşanan şiddet olayıyla ilgili “Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam yaşanan şiddet olayıyla ilgili "Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan şiddet olayına ilişkin açıklama yaptı. Durmuş, şunları kaydetti:

"Dün akşam, Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde taşkınlık çıkarıp, sağlık çalışanlarına tehditler savuran bir grup hasta yakını, sağlıkta karşı karşıya kaldığımız büyük sorunu tüm çıplaklığıyla bir defa daha gözler önüne sermiştir. Şiddet sağlık sistemini tehdit etmeye devam ediyor!

"YETKİLİLERİN KAYDA DEĞER ADIMLAR ATMAMASI OLDUKÇA MANİDARDIR"

Konya'da yaşamış olduğumuz kahredici hadisenin hemen ardından yaşanan bu olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin rutine bindiğini bir defa daha göstermiştir.  Açıkçası sağlık çalışanları korkuyor ve yaşanan her bir şiddet olayı korkularını daha da artırıyor.  Yetkililerin tüm bu yaşananlar karşısında sorunun çözümüne yönelik kayda değer adımlar atmaması ise oldukça manidardır.

"BEDELİNİ TÜM SAĞLIK SİSTEMİ ÖDER"

Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır.  Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder."

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Kaynak: ANKA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: 'Sağlıkta Şiddete Karşı Acilen Yol Haritası Belirlenmeli' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlıkta Şiddete Karşı Acilen Yol Haritası Belirlenmeli" - Son Dakika
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