Sağlık-Sen\'den Bayram Ziyareti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şube Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda görev başında olan sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde nöbet tutan personeli ziyaret eden sendika yönetimi, hem bayramlaştı hem de çalışanların sorunlarını dinledi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şırnak Devlet Hastanesi'nde mesai mefhumu gözetmeksizin şifa dağıtan sağlık personelini ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, kutsal ve mübarek günlerin birlik ile beraberliğin sembolü olduğunu söyledi. Anmal, "Şırnak Sağlık-Sen ailesi olarak Kurban Bayramı vesilesiyle bayram ziyaretlerimize Şırnak Devlet Hastanesi'nde halkımızın sağlığı için görev başında olan mesai arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Bu anlamlı günlerde, görevleri başında olan ailemizi ziyaret ederek onlarla hasbihal etmek istedik" dedi.

Şube Başkanı Sabgatullah Anmal'a ziyaretlerinde, şube yöneticileri Gürgün Günel, Selim Taşar ve işyeri temsilcisi Emre Tekin de eşlik etti. Görev yerlerinde tek tek ziyaret edilen sağlık çalışanlarına, sendika yönetimi tarafından bayram ikramları takdim edildi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, sağlık çalışanlarının yaşadığı kronikleşmiş sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - ŞIRNAK