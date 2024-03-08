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Sağlık-Sen'in ilk kreşi Şanlıurfa'da açıldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan: "Devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz"

ŞANLIURFA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Türkiye'de ilk kreşini Şanlıurfa'da açtı. Açılışta konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen üyesi isen farklısın. Biz bu düsturla yola çıktık. Burada devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz. Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiler yetiştireceğiz" dedi.

Sağlık-Sen, ülke genelinde hayata geçirmeyi hedeflediği kreş projesinin ilk adımını Şanlıurfa'da attı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesinde düzenlenen kreş açılışına, Sendika Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sendika Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, sendika başkan yardımcıları ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Öncelikle Urfa'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü önemli bir iş yapıyoruz. Sendikacılık adına Mehmet Akif İnan'ın memleketindeyiz. Mehmet Akif İnan Memur-Sen'i kurarken sağında da sonunda da sendikalar vardı. Sağındaki ve solundaki sendikaları elinin tersiyle bir kenara bıraktı ve dedi ki biz hizmet odaklı, gönüllere dokunan bir sendikacılık yapacağız. Biz de Mehmet Akif İnan hocamızın, abimizin kurduğu o sistemi devam ettirmek için bu çalışmaları, bu hizmetleri yapıyoruz. İnşallah Urfa'da bismillah diyerek yola çıktık. Türkiye'de ilk defa bir Sağlık-Sen kreşimizi Şanlıurfa'da açacağız. Tabii sendika kreş mi açar soruları geldi. Yıllardır topu sözleşmelerde hep gündeme getiriyoruz. Çünkü biz 7/24 hizmet veren, milletine hizmet eden bir sağlık camiasının temsilcileriyiz. Bizim hemşiremiz, bizim hekimimiz, bizim röntgen teknisyenlerimiz ve paramediğimiz 7/24 Urfa halkına hizmet veriyor. Bu hizmeti veren personelimizin yüzde 60'ı, yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Aynı zamanda anne. Bu anneler, evlatlarını güvenli bir yere, sağlıklı bir yere bırakmaları doğrultusunda hep bir yer aradılar. Biz bu durumu hep toplu sözleşmelerde gündeme getirdik. Ama bazı talepler haliyle olmayabiliyor. Biz de sendika genel merkezi olarak 10 ay evvel yönetim kurulu arkadaşlarımızla dedik ki biz bu işe el atalım. Bu çalışma ile sendika çalışanlarımızın farkındalığını ortaya çıkarmaya çalıştık. Sağlık-Sen üyesi isen farklısın. Biz bu düsturla yola çıktık. Burada devletine, vatanına, milletine hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz. Milli ve manevi duygularla beslenmiş nesiler yetiştireceğiz. Sağlık çalışanlarımız işlerinde çalışırken çocuklarının da güvenli bir yerde olduğunu bilerek huzurlu bir şekilde işlerini yapacaklar. Biz de bu niyetle inşallah bu hizmeti başlattık. Bu hizmetlerimiz inşallah bütün ülkemizde devam edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir de kısa bir konuşma yaparak, Türkiye'de Şanlıurfa'da Sağlık-Sen Kreşini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle kreşi gezen Sendika Başkanı Doğan ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Açılış, renkli görüntülerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Sağlık-Sen kreşinde, 80 çocuk kreşten yararlanabilecek. 20 çocuğun kayıt yaptırdığı bildirildi.