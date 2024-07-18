Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı\'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu

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Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık profesyonellerinin yer değişikliği (becayiş) yapabilmesi için 'Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu hizmete sundu. Platform ile talepler hızlı ve güvenilir bir şekilde toplanarak ilgili merciler ile paylaşılacak.

Sağlık profesyonellerinin ve kamu görevlilerinin en çok mağdur olduğu konular arasında yer alan 3+1 istihdam modelinin kaldırılmasını isteyen ve bu süreçte de karşılıklı yer değişikliğinin (becayiş) önünün açılmasını isteyen Sağlık-Sen, platform kurarak model önerisi ortaya koydu. Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen 'Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' ile toplanan yer değişikliği talepleri hızlı ve güvenilir bir şekilde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklar ile paylaşılarak yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacak. Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üye olsun veya olmasın Sağlık Bakanlığı'nda görevli tüm 3+1'li sağlık profesyonelleri yararlanabilecek.

'GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'

Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan konuya ilişkin, "Sağlık-Sen olarak bu çalışma ile amacımız; Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli statüde çalışanların yer değişikliği sorununun çözülmesi, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda' yer alan karşılıklı yer değişikliği (becayiş) düzenlemesini etkinleştirmekle birlikte alınan taleplerin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesidir. Platformu duyurmamızın üzerinden daha birkaç saat geçmesine rağmen yüzlerce başvuru aldık. Biz popülizm yapmıyoruz. Sorunları doğru tespit edip; kimseyi kandırmadan, yanlış yönlendirme yapmadan, gerçekçi çözümler üretiyoruz. Bu çalışmamız da bunun en önemli örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.