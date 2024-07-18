Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı\'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık profesyonellerinin yer değişikliği yapabilmesi için 'Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu hizmete sundu. Platform, taleplerin hızlı ve güvenilir bir şekilde toplanmasını ve ilgili mercilerle paylaşılmasını sağlayacak. Sağlık-Sen, 3+1 istihdam modelinin kaldırılmasını ve karşılıklı yer değişikliğinin önünün açılmasını isteyen sağlık profesyonellerine destek olmayı hedefliyor.

18.07.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 3+1'li sağlık profesyonellerinin yer değişikliği (becayiş) yapabilmesi için 'Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu hizmete sundu. Platform ile talepler hızlı ve güvenilir bir şekilde toplanarak ilgili merciler ile paylaşılacak.

Sağlık profesyonellerinin ve kamu görevlilerinin en çok mağdur olduğu konular arasında yer alan 3+1 istihdam modelinin kaldırılmasını isteyen ve bu süreçte de karşılıklı yer değişikliğinin (becayiş) önünün açılmasını isteyen Sağlık-Sen, platform kurarak model önerisi ortaya koydu. Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen 'Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' ile toplanan yer değişikliği talepleri hızlı ve güvenilir bir şekilde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklar ile paylaşılarak yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacak. Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üye olsun veya olmasın Sağlık Bakanlığı'nda görevli tüm 3+1'li sağlık profesyonelleri yararlanabilecek.

'GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'

Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan konuya ilişkin, "Sağlık-Sen olarak bu çalışma ile amacımız; Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli statüde çalışanların yer değişikliği sorununun çözülmesi, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda' yer alan karşılıklı yer değişikliği (becayiş) düzenlemesini etkinleştirmekle birlikte alınan taleplerin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesidir. Platformu duyurmamızın üzerinden daha birkaç saat geçmesine rağmen yüzlerce başvuru aldık. Biz popülizm yapmıyoruz. Sorunları doğru tespit edip; kimseyi kandırmadan, yanlış yönlendirme yapmadan, gerçekçi çözümler üretiyoruz. Bu çalışmamız da bunun en önemli örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Kamu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sağlık profesyonelleri için yer değişikliği platformu hizmete sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement