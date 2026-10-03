Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Beytüşşebap\'ta hastane ve lojman için çağrı yaptı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi yönetimi, Beytüşşebap ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek talepleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Beytüşşebap Öğretmenevi'nde, Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Servet Ataman ve Beytüşşebap Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Serhat Kılıç koordinesinde düzenlenen programa, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Sorunları yerinde tahlil ediyoruz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, kaos yerine çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Sağlık-Sen ailesi olarak sorunları yerinde tahlil ediyor, çözüm önerilerimizi yetkililerle paylaşıyoruz. Beytüşşebap'ta görev yapan mesai arkadaşlarımızın daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve barınma sorunlarının çözülmesi adına bu buluşmayı gerçekleştirdik" dedi.

İlçede yapımı devam eden hastane ve lojman inşaatlarının bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yapan Anmal, Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiği mevcut binanın bakımsız durumda olduğuna dikkat çekti. Binadaki fiziki yetersizliğin kamu görevlilerini ve vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Anmal, yetkililere binada detaylı bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Zorlu şartlara rağmen özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Anmal, toplantıda elde edilen görüş ve talepleri kapsayan detaylı bir rapor hazırlayarak sağlık yatırımları ve çalışanların şartlarının iyileştirilmesi amacıyla ilgili makamlara sunacaklarını kaydetti.