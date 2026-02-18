Sağlık Sorunları Olanlar Oruç İçin Doktora Danışmalı - Son Dakika
Sağlık Sorunları Olanlar Oruç İçin Doktora Danışmalı

18.02.2026 10:50
Dr. Atakan, sağlık sorunları olanların oruç tutma kararını hekimleriyle birlikte vermeleri gerektiğini vurguladı.

AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Kronik hastalığı olan kişiler, diyabet ile şekeri olan hastalar, mutlaka hekimlerine danışsınlar. Oruç tutup, tutamayacaklarını hekimleriyle birlikte son durumlarına göre değerlendirsinler. Hasta iken vücudun uygun olmayan durumları, insan vücudunun çok ciddi dengesini bozabilir. Rahatsızlıkları geriye dönük bozabilir" dedi.

Ramazan ayında sağlık sorunları olanlar oruç tutup, tutmamakta kararsız kalıyor. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, sağlık sorunu olanların doktorlarına danışarak oruç tutup, tutmamaya karar vermelerinin daha iyi olacağını söyledi. Dr. Atakan, "Kronik hastalığı olan kişiler, diyabet ile şekeri olan hastalar, mutlaka hekimlerine danışsınlar. Oruç tutup, tutamayacaklarını hekimleriyle birlikte son durumlarına göre değerlendirsinler. Hasta iken vücudun uygun olmayan durumları, insan vücudunun çok ciddi dengesini bozabilir. Rahatsızlıkları geriye dönük bozabilir. Hekimle birlikte karar versinler. Bunun yanında tansiyonu olanlar ile kan yağı ve yüksek kolesterolü olanlar ise aile hekimlerini bağlı diyetisyenler de var, onlarla birlikte bir karar verip, ona göre diyet listelerini hazırlayabilirler" dedi.

İFTAR VE SAHURA DİKKAT

Dr. Atakan, iftar ve sahurdaki beslenmeye de çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "İftarda ilk önce meyve yiyip, çorba içip 15-20 dakika bekleyip, ana yemeği yemek bile çok önemli. Birden yemek yenirse; vücudun dengesinin sağlanması ve kan şekerinin düzenlenmesi çok zor olabiliyor. İftardan sonra saat 23.00 gibi süt ile yoğurt gibi gıdaları tavsiye ediyoruz. Özellikle ahura kalkmadan oruç tutmaya çalışanlar oluyor. Bu çok yanlış ve sahura kalkıp yemek yenmelidir. Tabii sahurda ağır yemek de yenilmemelidir. Kahvaltı tarzı gıdalar tüketilmeli, muhakkak süt ve yoğurt tüketimini de sahurda öneriyoruz. Ağır yağlı ve tuzlu gıdaları önermiyoruz. Bunlar vücudun dengesini bozacak şeylerdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
