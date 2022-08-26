Sağlık turizminde ortopedinin rotası Bursa oldu - Son Dakika
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Sağlık turizminde ortopedinin rotası Bursa oldu

26.08.2022 09:22

Sağlık turizminde ortopedinin rotası Bursa olduBURSA Türkiye, sağlık turizmiyle yurtdışından gelen binlerce hastayı ağırlamaya devam ediyor.

Sağlık turizminde ortopedinin rotası Bursa oldu

BURSA Türkiye, sağlık turizmiyle yurtdışından gelen binlerce hastayı ağırlamaya devam ediyor. Teknolojiyi yakından takip eden Bursa ise hem tedavilerdeki başarısı hem de kentin güzelliği ile ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'nin sağlık turizminde en çok tercih edildiği branşlar arasında; estetik, saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji, tüp bebek ve diş tedavisi yer alıyor. 30 yılı aşkın süredir modern ortopedi teknolojisini yakından takip eden ve uygulayan Turan & Turan Sağlık Merkezi ise sağlık turizminin rotasını Bursa'ya çevirdi. Ortopedi alanında yaptığı yenilikler, ilkler ve bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Turan &Turan Sağlık Merkezi; robotik diz protezi cerrahisi, endoskopik diskektomi (kapalı bel fıtığı ameliyatı), artroskopi- spor cerrahisi, pediatrik ortopedi, boy uzatma ameliyatı ve diğer tüm ortopedi hastalıkların tedavisinde yurtdışından gelen onlarca hastanın tercihi haline geldi.

Özellikle 2022 yılında Türkiye'de ilk kez uygulanan Robotik Omurga Cerrahisiyle de sağlık turizminde bir ilke imza attıklarını belirten Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan, "Ortopedide modern teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en hassas şekilde uyguluyoruz. Türkiye'de ilk kez, omurga cerrahisi robotu Mazor X Stealt Edition, diz protez cerrahisinde en yüksek doğrulukla hasta memnuniyetini temel alan Navio 7.0 robot kullanımı, hasta sağlığını ön planda tutan vizyonu ile radyasyon miktarını önemli ölçüde azaltan O- Arm Cerrahi Görüntüleme Sistemleri sağlık turizmindeki başarımızda en önemli etken oldu" dedi.

Yurtdışından gelen hastaları Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Dr. Kayhan Turan, "Bizim önceliğimiz onların en kısa sürede sağlıklı ve mutlu şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak. Modern teknolojik imkanlarımız ve gelişim odaklı uzman ekibimiz ile hastalarımızın cerrahi tedavi süreçlerini sadece 1 hafta içinde tamamlanıyor ve yüzlerinde gülümseme ile onları uğurluyoruz. Sağlık turizmi aracılığıyla gelen ortopedi hastalarının muayene ve ameliyat planı ilk gün yapılırken, ikinci gün ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bizi başarılı ve tek kılan ortopedi alanına odaklanarak hiç durmadan gelişmemiz. Bizlere başvurmalarının en temel sebebi ise hastalarımıza sunduğumuz son teknoloji robot destekli cerrahi uygulamalar ve modern ortopedik tedavi seçeneklerimizdir" şeklinde konuştu.

Ülkelerinde aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetle söz eden ve tavsiyeler üzerine bizleri tercih eden hastalarla her yıl büyüdüklerini belirten Turan, "Türk insanlarının misafirperverliğinin de onları etkilediğini düşünüyoruz. Sadece hastalar değil, doktorlarda buraya eğitim almak için geliyor. Burada hem tedavi, hem eğitim hem de Bursa'nın güzelliklerini gezme fırsatı buluyorlar" dedi. Tedavi olmak için Kırgızistan'dan gelen Kenzhebudu, "10 sene boyunca ayaklarımdan sıkıntı yaşadım. Dizlerim ağrıyordu. Benim hayalim buraya gelmekti. Bir ameliyatla hem diz hem de kalça protezi konuldu. Bu gün taburcu oluyorum. Ben şuan desteksiz iyi yürüyorum" diye konuştu. Nijeryalı 69 yaşındaki Masaoud Omer ise, "Ağrım yaklaşık dört yıl önce yavaş yavaş başladı. Biraz uyuşukluk hissetmeye başladım sonra gitgide çok şiddetli hale geldi. Eskiden yaklaşık 20-30 dakika yürürdüm. Tedavi öncesi 10 dakika yürüsem, durduktan sonra ağrıyı hissediyordum. Tekrar yürüdüğümde giderek daha fazla ağrı oluyor ve oturuyordum. Bir arkadaşım sayesinde Bursa'ya geldim. Ameliyat olmaktan başka seçeneğim yoktu. Ameliyat olmadığımda problemlerin devam edeceğini biliyordum, Tek çözüm ameliyat olmaktı. Ameliyat sonrası 1. gün yardım alarak yürüdüm. ve 3. gün yardımsız yürümeye başladım. Yardımsız yavaş yavaş yürüyordum. Çok ilginç. Kolay kolay unutmayacağım. Geri döndüğümde tüm bunları hatırlayacağım. Gerçekten çok iyi" dedi.

Kazakistan'dan gelen Altınay da, "10 yıldan beri ağrılarım olduğu için zor yürüyordum. Sonra akupunktur yaptırdım. Dizlerime PRP plazma yaptılar, ama hiç yararı dokunmadı. Araştırmalarım sonunda Bursa'daki bu merkezi buldum. Her iki dizime robotik protez ameliyatı yapıldı. Eşim de benimle geldi. Onun diz eklemine kriyoterapi işlemi yapıldı. Tedavimiz çok iyi ve başarılı geçti. Bunca zaman sonra değneksiz tek başıma kendim yürüyebiliyorum" şeklinde mutluluğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Turan Turan, Ameliyat, Türkiye, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık turizminde ortopedinin rotası Bursa oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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